Kripto para piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları Bitcoin ve altcoinlerde hangi seviyeler bekliyor?

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Kripto paralar dün gelen Fed açıklamalarının ve SEC hamlelerinin ardından yükselişini kesti. Düşüşü destekleyen birçok gelişme oldu. Temel taraftaki gelişmeleri, teknik durumu ve beklentileri ele alıyoruz. Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Fed faiz oranlarını %0,25 oranında artıracağını, ancak faiz artırımına ara verilmesinin yakın olduğunu açıkladı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Coinbase’e bir Wells Bildirimi sundu. Kripto paraların kümülatif değeri Ağustos ayında ulaştığı 1,18 trilyon dolar seviyesinin ardından dün düştü. Fiyat düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturdu. Düşüş devam ederse kripto paraların kümülatif değeri 1,04 trilyon dolarlık destek bölgesine gerileyebilir. Ancak, yeniden toparlanır ve 1,14 trilyon doların üzerine çıkarsa, 1,30 trilyon dolara kadar bir artış yaşanabilir. Bu da altcoinlerde %20’yi aşan toparlanmaları tetikleyecektir.

Justin Sun ve ekosistemine açılan dava, Coinbase, Fed, enflasyon, bankacılık krizi derken piyasalar son derece negatif bir akşam yaşadı. Fed’in son açıklamaları bankacılık krizi kaynaklı politika yumuşamasının mümkün olmadığını gösteriyordu. Bu da yatırımcıların umutlarını suya düşürdü.

Altcoinler ve Bitcoin Yorum

Kripto paraların kümülatif değerinde olduğu gibi Bitcoin fiyatı da dün düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturarak önceki artışın tamamını riske attı. Sonuç olarak fiyat düşerse, destek sağlaması beklenen 24.800 dolar seviyesine kadar çekilebilir. Bununla birlikte, önceki artış devam ederse, fiyat 31.600 doları hedefleyecektir. Fed’in faiz artışlarında artık sona yaklaşmış olabileceklerini iması yeni bir “beklentiyi satın al” dalgası oluşturabilir.

Diğer taraftan HT Token özelinde kayda değer gelişmeler var. Sun’a açılan dava onu da haklı olarak olumsuz etkiledi. Günlük grafik HT Token’in Kasım 2022’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Hat, 20 Şubat’ta bir redde neden oldu ve 9 Mart’ta 1,23 dolarlık dibi görmemizi sağladı. Fiyat daha sonra artarken, direnç olarak 4,20 dolar seviyesini doğruladı. Düşüş devam ederse, fiyat 1,23 dolara kadar sürebilir. Diğer taraftan 4,2 dolar üstü kapanışlar 5 dolar hedefini gündeme taşır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.