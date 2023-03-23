Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Altcoinlerin Düşüşü Sürecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC) Güncel Yorum!

Altcoinlerin Düşüşü Sürecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC) Güncel Yorum!

Kripto para piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları Bitcoin ve altcoinlerde hangi seviyeler bekliyor?
14:15
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar dün gelen Fed açıklamalarının ve SEC hamlelerinin ardından yükselişini kesti. Düşüşü destekleyen birçok gelişme oldu. Temel taraftaki gelişmeleri, teknik durumu ve beklentileri ele alıyoruz. Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Fed faiz oranlarını %0,25 oranında artıracağını, ancak faiz artırımına ara verilmesinin yakın olduğunu açıkladı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Coinbase’e bir Wells Bildirimi sundu. Kripto paraların kümülatif değeri Ağustos ayında ulaştığı 1,18 trilyon dolar seviyesinin ardından dün düştü. Fiyat düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturdu. Düşüş devam ederse kripto paraların kümülatif değeri 1,04 trilyon dolarlık destek bölgesine gerileyebilir. Ancak, yeniden toparlanır ve 1,14 trilyon doların üzerine çıkarsa, 1,30 trilyon dolara kadar bir artış yaşanabilir. Bu da altcoinlerde %20’yi aşan toparlanmaları tetikleyecektir.

Justin Sun ve ekosistemine açılan dava, Coinbase, Fed, enflasyon, bankacılık krizi derken piyasalar son derece negatif bir akşam yaşadı. Fed’in son açıklamaları bankacılık krizi kaynaklı politika yumuşamasının mümkün olmadığını gösteriyordu. Bu da yatırımcıların umutlarını suya düşürdü.

Altcoinler ve Bitcoin Yorum

Kripto paraların kümülatif değerinde olduğu gibi Bitcoin fiyatı da dün düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturarak önceki artışın tamamını riske attı. Sonuç olarak fiyat düşerse, destek sağlaması beklenen 24.800 dolar seviyesine kadar çekilebilir. Bununla birlikte, önceki artış devam ederse, fiyat 31.600 doları hedefleyecektir. Fed’in faiz artışlarında artık sona yaklaşmış olabileceklerini iması yeni bir “beklentiyi satın al” dalgası oluşturabilir.

Diğer taraftan HT Token özelinde kayda değer gelişmeler var. Sun’a açılan dava onu da haklı olarak olumsuz etkiledi. Günlük grafik HT Token’in Kasım 2022’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Hat, 20 Şubat’ta bir redde neden oldu ve 9 Mart’ta 1,23 dolarlık dibi görmemizi sağladı. Fiyat daha sonra artarken, direnç olarak 4,20 dolar seviyesini doğruladı. Düşüş devam ederse, fiyat 1,23 dolara kadar sürebilir. Diğer taraftan 4,2 dolar üstü kapanışlar 5 dolar hedefini gündeme taşır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023