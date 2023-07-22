Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümünün lansmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Shiba Inu tarafından haberler gelmeye devam ediyor. Shibburn tarafından sağlanan verilere göre geçen hafta yakım oranında önemli bir düşüş yaşandı. “Burn addresses” yani yakım adresleri olarak adlandırılan adreslere SHIB gönderilerek token yakımı sağlanırken. bu adreslere gönderilen token’lar cüzdanlara kitlenerek dolaşımdan çıkıyor.

Ölü Cüzdanlara Gönderilen Token Miktarında Düşüş Yaşandı

Bu hafta içinde SHIB topluluğu toplam 522.956.324 Shiba Inu token’ını ölü cüzdanlara transfer etti. Bu sayı bir önceki haftaya göre %63,97’lik düştü.

Son 24 saat içinde aynı veri kaynağına göre 10 işlemle 35.772.688 SHIB gönderildi. En büyük gönderim ise 17 saat önce isimsiz bir kripto balinası tarafından 12.999.999 SHIB gönderilerek yapıldı. Bu işlemlerle SHIB topluluğunun geçtiğimiz cuma günü yapılan 180 milyon SHIB yakımına oranla %80,69’luk düşüş yaşandı.

Yakım işlemlerinin amacı bir kripto para biriminin dolaşımdaki arzını azaltmak ve token’a ulaşımın daha zor olmasını sağlıyor. Teorik olarak bu işlem token fiyatının uzun vadede değerlenmesine yardımcı olabilir. Şimdiye kadar SHIB topluluğu toplamda 410.651.942.289.028 token’ı harcanamayan cüzdanlara kitlemeyi başardı. Yine’de token arzına oranla çok düşük kalan bu sayıyla Shiba Inu fiyatı henüz etkilenmiş gibi görünmüyor.

SHIB Topluluğu, Shibarium Ana Ağı Lansmanı ve SHIB Yakımıyla Heyecanını Sürdürüyor

Shibarium ana ağının lansmanı yaklaştıkça topluluk haftalık bazda trilyonlarca SHIB’in yakılmasını bekliyor. Shibarium ana ağındaki her bir işlem ücreti için BONE token kullanılacak. İşlem ücretlerinin bir kısmı Shibarium ekosistemini geliştirmek için ayrılacak ve bir kısmı SHIB’e dönüştürülmek üzere harcanacak ve ardından satın alınan SHIB token’lar ölü cüzdanlara gönderilecek.

SHIB geliştici ekibinin anonim lideri Shytoshi Kusama, 15-16 Ağustos tarihlerinde Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek Blockchain Futurist Konferansı sırasında gerçekleşecek olan ETH Toronto etkinliğine katılacaklarını doğruladı.