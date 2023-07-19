Kripto dünyasında yaşanan son olaylar Shiba Inu (SHIB) ekosistemini önemli ölçüde etkiledi. Geçen hafta Shiba Inu protokolünde kaydedilen balina hareketlerinde keskin bir artış olması özellikle dikkat çekti. Bu artışın popüler para birimi SHIB’e olumlu yansıması bekleniyor. Ayrıca gelecek ay piyasaya çıkmaya hazırlanan Shibarium Layer-2 protokolü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Balina Hareketlerindeki Artış Heyecan Verici

Kripto analiz şirketi IntoTheBlock’tan alınan verilere göre Shiba Inu balina işlemleri %25.72’lik kayda değer bir artış gördü. Bahsedilen artışın toplam değeri ise 56.8 milyon dolar olarak hesaplandı. IntoTheBlock, değeri 100.000 dolar ve üzeri olan işlemleri balina işlemi olarak tanımladı. Bu büyüyen metrik yılın başından bu yana bir miktar volatil seyretti. Bununla birlikte son Ripple ve SEC dava kararının ardından rakamlar 28.18 milyon dolarlık seviyeden mevcut seviye olan 56.8 milyon dolarlık değere yükseldi.

Shibarium Layer-2 Protokolü Geliyor!

Shiba Inu’nun cazibesi şu sıralar Ripple ve SEC davasının ötesine geçti. Proje işlevsel bir ekosistem yaratmayı hedefliyor ve yakında Shibarium Layer-2 Protokol’ü kullanıma sunmaya odaklanıyor. Protokol’ün önümüzdeki ay ana ağda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Dava kararının yarattığı olumlu hava ve Shibarium lansman beklentisinin birleşimi Shiba Inu tarafında balinaların ilgisini çekti. Bu gelişmeler yalnızca rakamsal büyüme olarak kalmıyor ve token’a yönelik yükseliş hissini de besliyor.

Shiba Inu İçin Her Şey Yolunda

SHIB tarafında artan balina işlemleri sayısı bu trend üzerinde devam ederse fiyat artışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Şu sıralar SHIB fiyatı ve pozitif büyüme ölçütleri üzerinde çelişkili baskılar yaşıyor. SHIB’in dolaşımdaki arzını azaltan token yakım oranı ve önemli miktarda artan balina varlığı artan talep ile birleştiğinde olumlu bir fiyat artışına katkıda bulunabilir.

Piyasa Shibarium Layer-2 protokolünün lansmanını heyecanla beklerken SHIB dikkat çekmeye ve yatırımcılarında umut yaratmaya devam ediyor. Potansiyel olarak artan ilgi ve olumlu haberlerin ardından SHIB için gelecek umut verici görünüyor.