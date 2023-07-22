Blockchain ekosisteminin en dinamik platformlarından biri olan Polygon son zamanlarda aktif kullanıcılar açısından önde gelen Ethereum ve Solana’yı geride bırakarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Polygon’un popülaritesindeki bu artış gelişmekte olan ekosisteme ve DeFi alanındaki güçlü yapısına bağlanıyor.

İçerik Rehberi 1 Polygon: Ethereum ve Solana’yı Geride Bırakarak Popülerleşiyor

Polygon: Ethereum ve Solana’yı Geride Bırakarak Popülerleşiyor

Şimdiye kadar Ethereum devasa DeFi operasyonlarıyla blockchain sektöründe üstünlük kurmayı başardı. Platform, DeFi çözüm ve olanaklarından yararlanmak isteyen kripto kullanıcıları için en iyi seçim oldu. Bununla birlikte Ethereum’un hatrı sayılır işlem ücretleri kullanıcılar için maliyet olarak inanılmaz rakamlara çıkmaya başladıkça kullanıcılar Polygon gibi işlem ücretleri düşük ve daha hızlı işlem süresi sağlayan Layer-2 protokollerine yöneldi.

Bu değişim Polygon’un günlük kullanıcı sayısında dikkate değer bir artış yaşanmasını sağladı. DeFi veri toplama sitesi DeFiLlama’dan alınan son veriler son 24 saat içinde Polygon’un aktik kullanıcı sayısının 405.084’e ulaştığını gösteriyor. Aynı zaman diliminde Ethereum’un 332.000 ve Solana’nın 122.570 kullanıcısını geçerek Polygon’un rekabette kesin bir şekilde öne çıktığını gösteriyor.

Üstelik artışın yaşandığı tek veri sadece kullanıcı etkinliği değil. Polygon ana ağında DeFi protokollerinin sayısı da artıyor ve şu anda 445 protokol mevcut. Ethereum ağında 855 protokol varken Binance Smart Chain’in 629 protokolü var. Bu veriye göre Polygon en çok DeFi protokolüne sahip Layer-2 ağı.

Polygon (MATIC) Fiyatında Volatilite: Başarılı Ekosistem Etkisi

MATIC fiyatı şu sıralar volatil devam ederken token fiyatı Polygon ağının artan başarısını yansıtıyor. Polygon ekosisteminde istikrar devam ederse MATIC yakında 0.85 cent direncini test edebilir. Ancak bu yükselişin sürdürülebilmesi için piyasa dinamiklerinin de güçlü kalması gerekiyor. MATIC 100 günlük ve 200 günlük fiyat ortalamalarının altında kalıyor, bu da kısa süreli bir ralliye işaret edebilir. Ralli devamı için bu seviyelerin üstünde bir günlük kapanış yapması MATIC’in önünü açacaktır.