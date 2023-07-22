Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, merkeziyetsiz kripto para borsası GMX ile aynı adı taşıyan hizmet token’i GMX’in yılın başındaki güçlü performansının ardından sert şekilde düşeceği konusunda uyardı. Analist ayrıca Bitcoin (BTC) ve yakından takip ettiği 4 altcoin için güncel beklentisini paylaştı.

Merkeziyetsiz Borsa Altcoin’i GMX’in Çökmesini Bekliyor

Altcoin Sherpa, merkeziyetsiz kripto para borsası altcoin’i GMX‘in yüzde 20’lik bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyardı. GMX, 37,50 dolar seviyesinde 91,40 dolar gibi yüksek bir seviyeye çıkarak yüzde 143’ün üzerinde bir artış göstermişti ancak şu anda 50,68 dolardan işlem görüyor.

Analist, GMX’in orta vadede piyasanın geri kalanından daha düşük performans göstererek 40 dolar civarında dibe vurmasını ve ardından konsolidasyona girerek bir süre yatay hareket etmesini bekliyor.

Altcoin Sherpa ayrıca Sui (SUI), Hooked Protocol (HOOK), Open Campus (EDU) ve Arkham (ARKM) dahil olmak üzere 4 altcoin’i de yakından takip ediyor. Piyasa uzmanı, bunların tamamının Fibonacci Düzeltme Seviyeleri‘nden 0,786 seviyelerine geri dönmelerini beklediğini belirterek düşüş uyarısı yaptı.

Analiste göre altcoinler’in 0,786 Fibonacci seviyesine ulaşmasının ardından yeniden yukarı yönelecekler. Özellikle Binance launchpad projeleri HOOK ve SUI’ye dikakt çeken Altcoin Sherpa, bu altcoinler’in 0,786 Fibonacci seviyesinden çok iyi tepkiler vermesini beklediğini belirtti.

Bitcoin İçin Kritik Destek Seviyesi: 29 Bin 500 Dolar

GMX’in ardından Bitcoin‘i değerlendiren Altcoin Sherpa, yatırımcıların sert şekilde düşüş bekliyor olmasına rağmen en büyük kripto paranın 29 bin 500 dolar civarında olmasının düşüşten ziyade sıçrama ihtimalinin öne çıktığını belirtti. Analist, fiyatın 29 bin 500 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece bir düşüş olmasını beklemiyor.

Öte yandan Altcoin Sherpa, Bitcoin’in performansının altcoinler‘in genel performansını etkileyen en önemli faktör olacağına vurgu yaparak bir bakıma 29 bin 500 doların altcoinler için de korunması gereken önemli bir destek seviyesi olduğunu söyledi.