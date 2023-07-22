Kripto para piyasasının en eski İş Kanıtı (Proof of Work) konsensüs mekanizmasındaki Blockchain ağı Litecoin‘in (LTC), 2 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmsı etkinliği nedeniyle önümüzdeki hafta piyasadaki yükselişe öncülük edeceği beklentisi yükselmeye devam ediyor. Blok ödülü yarılanması etkinliğinin Litecoin meraklıları arasında önemli bir heyecan yaratmış durumda ve pek çok kişi LTC fiyatına olumlu etki etmesini bekliyor.

LTC’ye Balina Akını

Veriler, blok ödülü yarılanması etkinliği öncesinde yatırımcıların LTC birikimine gaz verdiklerini ve kripto para balinalarının LTC biriktirmeye büyük ilgi gösterdiklerini gösteriyor. Zincir üzeri analisti Ali Martinez, 19 Temmuz’da Litecoin balinalarının 48 saat içinde yaklaşık 59 milyon dolar değerinde 590 bin LTC satın aldıklarını belirterek devam eden LTC birikime ilişkin önemli bir bildirimde bulundu. Martinez’in bu paylaşımı Litecoin’deki potansiyel fiyat artışına ilişkin spekülasyonları körükledi.

Litecoin’deki birikim çılgınlığına işlem hacmindeki artışın da eşlik ettiği görülüyor. Altcoin‘in özellikle son 24 saatlik işlem hacmi 528 milyon doların üzerine çıkmış durumda. İşlem hacmindeki bu artış, Bitcoin‘in piyasadaki hakimiyeti nedeniyle birçok altcoin için bir konsolidasyon aşamasının ortasında gerçekleşiyor oluşu özellikle dikkat çekici. Buna rağmen, Litecoin olumlu büyüme görünümünü koruduğu ve bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,22 yükselişle 93,61 dolardan işlem görüyor.

Litecoin’in Blok Ödülü Yarılanması Hızla Yaklaşıyor

Piyasa analistleri ve gözlemcileri yaklaşan blok ödülü yarılanmasının etkinliğinin Litecoin için oldukça önemli olduğunu belirtiyorlar. Buna gerekçe olarak yarılanmanın madencilerin çıkardıkları blok başına LTC cinsinden aldıkları blok ödülünün yüzde 50 oranında düşecek olmasını gösteriyorlar. Çıkarılan blok başına verilen ödülün yüzde 50 oranında düşmesiyle talebin aynı kalması ya da artması fiyatta yükselişe yol açabilir ve piyasanın olumlu tepki vermesi halinde Litecoin’in fiyatı yeni zirvelere ulaşabilir. Dahası, Litecoin’in blok ödülü yarılanması Bitcoin’in Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen büyük blok ödülü yarılanmasının bir öncüsü olarak görülüyor.

Ortalama her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması tarihsel olarak kripto paraların fiyatı üzerinde yukarı yönde etkiye neden olmuştur. Litecoin’in blok ödülü yarılanması etkinliğinin başarısı, piyasanın gelecekte BTC‘nin blok ödülü yarılanmasına nasıl tepki verebileceğine dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Bitcoin’in blok ödülü yarılanması etkinliğinin potansiyel etkisi hakkında çeşitli tahminler yapılırken birçok uzman blok ödülü yarılanmasının etkisiyle en büyük kripto paranın fiyatının 100 bin doları aşacağını öngörüyor.