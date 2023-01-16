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Litecoin İçin Geri Sayım Sürerken Beklenen Müjde Geldi!

Kısa ve orta vadeli LTC fiyat görünümü yatırımcılara neler söylüyor?
21:50
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ayı LTC yatırımcılarının yüzünü güldürdü ve 2023 yılına dair beklentiler halen oldukça yüksek. Peki Litecoin neden bu kadar gündemde? Fiyat artışına dair beklentinin temelinde ne yatıyor? Uzun süredir beklenen heyecan verici gelişme neydi? Kıdemli kripto para yatırımcılarının vazgeçemediği Litecoin cephesinde merak edilenleri ele alıyoruz.

Litecoin Müjdesi

MWEB geliştiricisi David Burkett, Litecoin ağındaki yeni güncellemeleri müjdeledi. Burkett, PSBT üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve ilk tasarımdaki bazı sınırlamaları hızla keşfettiğini belirtti. Girişler ve çıkışlar için imzalama mantığı ekleyebildi. İşlem sonlandırma mantığını yazdı. Ayrıca Burkett, bir süre izin alacağını, bu nedenle Ocak ayında herhangi bir güncelleme yapılmayacağını da sözlerine ekledi. Bu ay pozitif seyrine devam eden LTC özellikle aralık ayından bu yana piyasada pozitif ayrıştı.

Litecoin geçmişte daha fazla konuşulduğu günler görmüştü. Ancak ağdaki güncellemeler onun kripto odaklı Web3 dünyasında da varlık gösterebileceğine işaret ediyor.

LTC Coin Geleceği

LTC için Aralık ayından bu yana fiyatlanmaya başlanan halving günü gittikçe yaklaşıyor. Litecoin (LTC) geçmişteki 2 halving döneminde %300’ün üzerinde artış yaşamıştı. Buna göre geri sayımdaki heyecan arttıkça fiyattaki toparlanmanın da devam etmesi beklenebilir. LTC’nin MVRV Oranı istikrarlı bir şekilde artarak yükselişe geçti. Litecoin’in hacmi de benzer bir rota izledi ve yükseldi. Sosyal hacim de fiyattaki artışı destekler nitelikte yönünü yukarıya çevirmişti.

Özellikle ağdaki aktif adreslerin durumu fiyatın geleceğine dair önemli bir göstergedir. LTC için aktif adresler istikrarlı büyümesine yavaş da olsa devam ediyor. Yatırımcıları endişelendirebilecek tek sorun keskin düşüş yaşayan ağ büyümesiydi. LTC’nin günlük grafiği, göstergelerin çoğu alıcıların lehine olduğu için piyasada büyük bir yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) şeridine göre, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın oldukça üzerindeydi ve bu da yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyordu.

CMF nötr bölgenin üzerinde ve yükseliş görünümünü sürdürüyor. Ancak RSI aşırı alım bölgesinde olduğu için Bitcoin cephesindeki ani negatif hareketler kısa süreli satış baskısını tetikleyebilir.

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