Hızlı ve düşük ücretler için en iyi alternatif eskiden Solana ağıydı. Şimdi alternatiflerin sayısı arttı. Aptos bunlardan biri ve en güçlü Solana rakibi olarak görülüyor. Kurumsal yatırımcılar tarafından terk edilen Solana zaten önemli ölçüde kan kaybetti. Bu ortam Aptos gibi rakiplerin daha hızlı büyüme ihtimalini ortaya çıkardı.

Aptos Haberleri

22 Temmuz’da Aptos’un aktif hesap sayısı APT airdrop’undan bu yana en yüksek sayı olan 182.000’e ulaştı ve son iki günde oluşturulan yeni hesap sayısı 94.000’i aştı. Bu durum, Hindistan’da popüler bir sosyal medya uygulaması olan Chingari’nin sanal hediye gibi işlevleri mümkün kılan entegrasyonuyla ilgili olabilir.

Popüler web2 platformlarının blockchain desteğiyle kendini yenilemesi gelecekte daha büyük fiyat hareketlerini tetikleyebilir. Google Cloud, AWS ve Ali Baba derken birçok servis sağlayıcı ağ entegrasyonlarını kolaylaştırıyor. Dahası Unity de yakın zamanda oyunların blockchain ile birlikte çalışabilirliğini kolaylaştıran geliştirici kitlerini duyurmuştu.

APT Coin Grafik Yorum

Peki Aptos (APT) fiyat grafiğinde son durum ne? Öncelikle ağ büyümesi uzun vadeli, istikrarlı token fiyat yükselişini destekleyen bir göstergedir. Yani kısa vadede devasa ralliler görmemiş olmamız bu tarz müjdelerin fiyat üzerinde işe yaramadığı anlamına gelmez. Şartlar uygun hale geldiğinde gecikmeli de olsa APT Coin fiyatı ağ büyümesini fiyatlayabilir.

Birkaç kez test ettiği 7,35 dolar desteğinden dönen fiyat 7,88 dolardaki engeli aşmak için yeni bir teste hazırlanıyor olabilir. Özellikle gün içinde ağdaki büyümeye dair duyurular yayıldıkça talebin arttığını görebiliriz.

Direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar 8,35 ve 8,77 doların ardından yeniden 10 doların hedeflenmesini sağlayabilir. Çift haneli fiyat hedefi güncelliğini koruyor. Ancak piyasa genelindeki hacimsizliğin birçok pozitif gelişmeyi önemli ölçüde baskıladığı da unutulmamalıdır. Yazı hazırlandığı sırada APT Coin 7,7 dolardan alıcı buluyor.

Kral kripto para birimi ise 29.900 dolar seviyesinde ve halen 30.000 dolarlık kritik bölge üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadı.