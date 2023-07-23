Kripto para borsalarında hacim iyiden iyiye düştü ve Pazar sabahına yatırımcılar yine bir hack duyurusuyla uyanıyor. Kripto ile ödeme almak isteyen şirketlerin işini kolaylaştıran Alphapo isimli platform hacklendi. Duyuru ilk olarak ZachXBT tarafından kısa süre önce yapıldı.

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Kripto Paralar Son Dakika

İşletmelerin kripto para cinsinden ödeme almasına olanak tanıyan ve 30’dan fazla kripto parayla alışverişi destekleyen Alphapo hacklendi. Bu platformu kullanan hizmet verenler 23 farklı itibari para birimi türüyle kripto ödemeleri nakit olarak alabiliyordu. Şimdilik ilk gözlemler 23 milyon dolarlık kripto paranın sıcak cüzdanlardan çalındığını gösteriyor. ZachXBT şunları yazdı;

“Bugün erken saatlerde Alphapo sıcak cüzdanlarından ETH, TRON, BTC varlıkları boşaltıldı. Şimdilik 23 milyon dolarlık hareket var. HypeDrop (Alphapo müşterisi) o zamandan beri para çekme işlemlerini devre dışı bıraktı. Ethereum‘da çalınan fonlar ETH ile değiştirildi ve ardından Avalanche ve Bitcoin‘e köprülendi.”

Bu paralar muhtemelen şirketin kurumsal olarak çalıştığı işletmelere aitti. Bu da yakında buradan hizmet alan platformların ödemelerle ilgili sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor. Alphapo platformu ağırlıklı olarak eğlence, bahis gibi alanlarda çalışan platformlara hizmet veriyordu. Eğer bu tarz platformlarda işlem yapmıyorsanız şimdilik endişelenmeniz gerekmiyor.