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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 yeni işlem çiftlerinin alım satımının 21 Haziran başlatılacağını açıkladı. Binance’in alım satıma açacağını duyurduğu yeni işlem çiftlerinden birisi Bitcoin Arjantin pesosu iken diğer ikisi Türk lirası işlem çifti. İşte Binance’in alım satıma açacağını duyurdu yeni işlem çiftleri.

21 Haziran’da 3 Yeni İşlem Çifti Alım Satıma Açılacak

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin (BTC) karşısında Arjantin pesosu, Optimism (OP) ve PAX Gold (PAXG) karşısında ise Türk lirası alım satımının başlatılacağı belirtti.

Yapılan duyuruda BTC/ARS, OP/TRY ve PAXG/TRY işlem çifti için alım satım işlemlerinin 21 Haziran’da TSİ 15.00’da başlatılacağı açıklandı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e açtığı dava sonrası sarsılan kripto para piyasası, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın ABD’de yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusu sonrası toparlanmaya çalışıyor.

27 bin doları geçme mücadelesi veren en büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,35 yükselişle 26 bin 828 dolardan el deği en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 0,11 yükselişle bin 728 dolardan işlem görüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) verileri BTC’nin piyasa üzerindeki hakimiyet oranının yüzde 48,5, ETH’nin piyasa üzerindeki hakimiyet oranının ise yüzde 19,3 olduğunu gösteriyor.

Öte yandan CMC’nin günün en çok kazandıran ve kaybettiren altcoin’ler listesindeki oranlarda önemli bir ayrışma söz konusu. Listeye göre son 24 saatte sırasıyla yüzde 9,82, yüzde 5,76 ve yüzde 5,63 yükselişle günün en çok kazandıran altcoin’leri Stacks (STX), Frax Share (FXS) ve Optimism (OP) iken günün en çok kaybettiren altcoin’leri ise son 24 saatte sırasıyla yüzde 4,96, yüzde 2,80 ve yüzde 2,69 düşüşle KuCoin Token (KCS), Casper (CSP) ve Theta Network (THETA).