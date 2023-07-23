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  •   Bu Kripto Parayı Resmen “Oyuncak” Ettiler: Milyonlarca Dolar Kazandıran Kripto Paranın “Durumu” Belli Oldu!

Bu Kripto Parayı Resmen “Oyuncak” Ettiler: Milyonlarca Dolar Kazandıran Kripto Paranın “Durumu” Belli Oldu!

Özet

  • Kripto para sektöründe pump ve dump işlemleri, bazı kötü niyetli kişilere 1,2 milyon dolar gelir sağladı.
  • Colin Wu'ya göre, AGLD fiyatı 20 Temmuz'da 1,4 doların üzerine çıktı ve hemen ardından 0,76 dolara kadar geriledi.
  • Bu fiyat hareketleri, piyasa manipülasyonuna işaret ediyor ve en yüksek hacmin Bybit üzerinden geldiği görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:30
23 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar altına gerileyip bütün sektörü kızıla boyasa da kripto para sektöründe “fırsatlar” hiç bitmiyor. Bu seferki fırsat ise kötü niyetli kişilerin çalışmalarının eseri ve sadece onlar tarafından fark edilmiş olabilir. Pump ve dump işlemi yapan ve kim oldukları tespit edilen bu kişiler, kısa sürede 1,2 milyon dolar gelir elde etti.

Bir Altcoin Daha Pump ve Dump Kurbanı

Kripto para sektöründe PEPE gibi birçok meme token inanması çok güç yükselişler elde etti ve aslında bu durum “shitcoin” olarak tabir edilen altcoinlere yönelik iştahı kabarttı. Ancak durumun geneline bakıldığında 10 projeden ancak 1 tanesinin böyle bir durumda kalabildiği görülüyor. Peki başarısız projeler tam olarak ne yaşıyor?

Başarısız kripto para projelerinin bazıları kurucular tarafından sonlandırılırken bazılarının da sineğin yağı çekilircesine kullanıldığı görülüyor. AGLD da bunlardan birisi oldu. Colin Wu tarafından yapılan bir açıklamaya göre AGLD fiyatı 20 Temmuz tarihinde 1,4 doların üzerine kadar çıktı. Bunun hemen devamında ise fiyat bir anda 0,76 dolara kadar geriledi. Piyasa manipülasyonu yapıldığından şüphe edilen projenin en yüksek hacminin ise Bybit üzerinden geldiği görüldü.

Bybit kripto para borsasından en çok kazananlar listesine bakıldığında 4. ve 6. sıralarda yer alan iki kişinin ise 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği görülüyor. Bu kazancın tamamen AGLD/USDT kontrat alım satımlarından gelmesi ise şüpheleri tescillemiş gibi gözüküyor.

agold

ALGD Fiyatı Çakıldı

AGLD fiyatına bakıldığında ise bunun net bir pump ve dump operasyonuna maruz kaldığını söylemek doğru olacaktır. Adventure Gold (AGLD) isimli bu kripto paranın 24 saatlik ticari hacmi 27 milyon dolar seviyelerinde. 90 günlük grafiğe bakıldığında neredeyse hiç yerinden oynamayan ve sabit ilerleyen bu “ölü” proje, bir anda gelen pump ile rekor kırarken düşüşü de en az bunun kadar sert oldu.

AGLD

Aslında bu sebeple yatırımcıların özellikle pump ve dump yapan Telegram sayfalarına karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. AGLD ve benzeri projelerde yapılan bu operasyonda kaybeden ise hep perakende yatırımcılar oluyor.

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