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İşte Zamanı Geldi! Kripto Paralar Misyonunu Yerine Getirebilecek Mi?

Bitcoin şimdilik 1-0 geride, peki bu skor 1-1 olur mu? Enflasyon ve resesyonun Bitcoin üzerindeki etkileri.
23:00
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Özellikle Bitcoin’in artık misyonunu yerine getirmesi ve bu sınavı başarıyla vermesi gerekiyor. Peki nedir bu misyon? Bitcoin özelinde geçtiğimiz yıl insanlar enflasyondan korunma için BTC’nin iyi bir sığınak olduğunu savunuyordu. Hatta bu sebepten enflasyonun hızla artmasını isteyenler bile vardı. Çünkü enflasyon artacak ve dev şirketler, yatırımcılar Bitcoin’e akın ederek varlıklarını enflasyondan koruyabilecekti.

Bitcoin (BTC) ve Enflasyon

Geçtiğimiz yıl bugünlere döndüğümüzde yukarıdaki enflasyon hikayesi birçoklarına inandırıcı geliyordu. Fakat bugün? Bugün tüm dünyada çift haneli enflasyon var, ABD ise henüz sınırda bulunuyor. Fed, enflasyon ile mücadele için birkaç yılda yapması gereken faiz artışlarını sadece aylar içinde yaptı. Faizler aniden yükseldi ve bir süredir 50bp üzerinde artışlar bizi şaşırtmıyor. Kasım ayı için de 75bp faiz artışı bekleniyor. Fakat Bitcoin, enflasyon artışı şiddetlendiğinden beri sürekli olarak düşüyor. Fed’in politikası onun tıpkı hisse senetleri gibi çakılmasına neden oldu.

Ama Bitcoin enflasyona çare olacaktı? Olmadı, fakat hakkını yememek gerek son 30 gündür tam olarak bir değer deposu olarak varlığını sürdürüyor. Tek sorun bu değer deposunun 19.000 dolarda sıkışıp kalması. Bitcoin artık 1-0 geride, peki sırada ne var?

Resesyon ve Bitcoin (BTC)

Bloomberg Economics’in yeni model tahminlerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde resesyon ihtimali %100’e ulaştı. İlk ve en önemli kripto para birimi olan Bitcoin, küresel bir ekonomik durgunluktan doğdu. Ancak hiçbir zaman gerçek bir resesyon girmedi. Önümüzdeki yıl yaşanacak muhtemel resesyon bir ilk olacak. Aynı şey elbette Ethereum ve ondan sonra ortaya çıkan her kripto protokolü için de geçerli. Yukarıda belirtilen tahminler doğruysa kripto para birimi endüstrisi yeni, farklı ve tanımlanmış bir varoluş bölümüne girecektir.

İtibari para birimlerinin belirsiz ve değişken ekonomi politikası, büyük kripto para birimlerinin sabit, matematiğe dayalı “tokenomik” yapısıyla daha da keskin bir tezat oluşturuyor. Örneğin Bitcoin’de her blokta belirli miktarda yeni coin basılır ve nihai arz sınırı 21 milyon coin’dir..

Kripto para uzmanı Hunain Naseer şunları söyledi;

“Mevcut makroekonomik durum tam da Bitcoin’in gelişmesi gereken ortam. Bitcoin, dünyanın dört bir yanındaki itibari para birimlerine zarar veren türden keyfi kontrollere karşı direnmek üzere özel olarak inşa edilmiştir.”

Peki geleneksel finans sisteminin keyfi adımlarına karşı doğan Bitcoin bu sefer başarılı olacak mı? Genesis bloktaki şu notu hatırlayalım;

“The Times 03/Ocak/2009 Şansölye Bankalar için İkinci Kurtarma Paketinin Eşiğinde”.

Bankalar, dev şirketler hatta devletler için yeni kurtarma planlarına ihtiyaç duyulacak yılların eşiğindeyken Bitcoin misyonunu hatırlayabilecek mi? Bunu ancak önümüzdeki yıl göreceğiz ve Bitcoin 2-0 geride kalırsa artık sorgulanmaya başlayabilir.

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