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Bu Altcoin İçin Rekor Vakti! Durum Coinin Değerine Yansıyacak Mı?

Altcoin'lerin fiyatıın etkileyen bir çok faktör bulunuyor. Yaşanan son olay ise incelediğimiz altcoin için büyük bir önem taşıyor olabilir.
23:59
23 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda hacim göz önüne alındığında önde gelen projelerden olan ADA için Veriler, Cardano tabanlı NFT’lerin toplam hacminin son on günde %300’den fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Cardano Günlük NFT Hacminde ATH

Son birkaç aydır düşük seyreden ADA Non-Fungible Token(NFT) piyasalarındaki 24 saatlik hacimler, geçtiğimiz ay boyunca önemli bir artış gösterdi. İşlem hacmi, herhangi bir günde pazar yerlerinde işlem gören toplam NFT miktarını ölçen bir metrik olarak bilinir. Non-Fungible Token pazar yeri izleyicisi OpenCNFT’den alınan ve geçen yıl Cardano tabanlı NFT’lerin hacmindeki eğilimi gösteren bir grafik:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Cardano pazaryerlerindeki NFT hacmi Haziran ile Ekim ayı başı arasındaki aylarda oldukça düşüktü. Ancak içinde bulunduğumuz ayın gelmesiyle birlikte, ADA NFT pazarlarındaki faaliyetin artmasıyla göstergenin değeri keskin bir yükseliş trendi yakaladı.

Özellikle son on gün içinde hacimlerde büyük bir artış kaydedildi. 14 Ekim’de metriğin değeri yaklaşık 943 milyon ADA iken, bugün itibariyle bu değer günlük olarak 4 milyon ADA’ya yükseldi. Bu, nispeten kısa bir süre içinde %320’den fazla bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, son 4 milyon ADA hacmi, bu pazar yerlerinin şimdiye kadar gözlemlediği en yüksek hacim oldu.

Zayıflık Devam Ediyor

Cardano NFT ortamı son zamanlarda gelişirken, aynı şey genel piyasa için söylenemez. Aşağıdaki grafik, NFT hacmindeki eğilimi göstermekte. Grafikten, genel NFT piyasasındaki işlem hacimlerinin aylardır çok zayıf olduğu ve görünürde hiçbir soluklanma olmadığı anlaşılıyor.

Bu yazının yazıldığı sırada Cardano’nun fiyatı son yedi günde %5 düşüşle 0,3489 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %23 değer kaybetti.  ADA son zamanlarda bir düşüş yaşadı ancak şu ana kadar, altcoin 8. sırada yer aldığı için piyasa değeri listesine göre ilk on kripto para içinde kalmayı başardı.

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