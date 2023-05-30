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Bitcoin fiyatı günlük kapanışa dakikalar kala yeniden 27.600 doların altına düştü. Peki yükseliş bitti mi? Kesin konuşmak için erken ancak haber akışı, teknik analiz verileri ışığında haftanın geri kalanı için bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Kripto para yatırımcılarının heyecanla beklediği büyük fiyat hareketi başlıyor mu?

Bitcoin Yükselişi Sürecek Mi?

Öncelikle Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.581 dolarda bulunuyor. Binance borsasında 27.400 dolara kadar yaklaşık 17 milyon dolarlık alım emri bulunuyor. Diğer tarafta satıcıların emirleri bu rakama 28.300 dolar seviyesine kadar dağıtılmış şekilde ulaşabiliyor. Geçtiğimiz günlerde 30 milyon dolarlık satışla Bitcoin fiyatının 1200 dolar civarında aşağı çekilebileceğinden bahsetmiştik. Emir defterinde likiditenin alıcılar lehine yoğunlaşmış olması pozitif bir gelişmedir.

Günlük grafikte RSI 50 seviyesinin üstünde ve alıcılar pes etmiş değil. Salı günü de makro cephede sakin geçeceği için borç tavanı anlaşmasının yasa onaylarının başlamasıyla bugün de pozitif seyir sürebilir. Ancak yatırımcıları endişelendiren şey Fed’in Haziran ayında faiz artış ihtimalini güçlendiren PCE verisi. Bu rakam Ekim ayından beri ilk defa arttı ve enflasyon mücadele noktasında Fed aleyhine sonuç doğuruyor.

O halde Pazartesi günü 28.400 dolara ulaşan fiyatın kar satışları yaşaması normal karşılanabilir. Ek olarak Perşembe, Cuma günü gelecek ücret artışı, istihdam gibi verilerin negatif gelme ihtimali de kar satışlarını anlamlı hale getiriyor. Short pozisyonlarda devam eden risk iştahını da hesaba katarsak yatırımcıların önemli kısmının bu yükselişin devam etmeyeceği beklentisinde olduğunu anlıyoruz.

Fakat Bitcoin fiyatı her zaman baskı beklenti yönünde yürümüyor. Vadeli işlemlerde biriken short pozisyonları, yaklaşan Hong Kong adımı gibi detaylar 30.000 dolara doğru sürpriz bir yükselişi tetikleyebilir.

Kripto paraların geri kalanı da Bitcoin’in izlediği yola göre hareketlerini yakında başlatabilir.

Bitcoin Teknik Analiz Yorum

Ayıların fiyatı 25.811 dolarlık desteğin altına çekememiş olması boğaları iştahlandırdı. Bitcoin‘i 28 Mayıs’ta simetrik üçgen formasyonuna geri ittiler, ancak daha yüksek seviyeler satış çekiyor. Bu da yukarıda açıkladığımız gerekçelerden besleniyor. Ayılar, üçgenin direnç çizgisinde toparlanmayı durdurmaya çalışıyor. Boğalar fiyatın 20 günlük EMA’nın (27.255 dolar) altına düşmesine izin vermezse, direnç çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığını artıracaktır.

Buna göre Bitcoin fiyatı 30.000 ve 31.000 dolar seviyelerinde yeni bir zirveye koşabilir. Ancak 27.255 dolar altı kapanışlar 25.811 ve 25.250 dolar desteklerine doğru yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Özetle temel analiz satıcıların, teknik alıcıların lehine görünüyor. Bu ortamda ilerleyen günlerde açıklanacak verilerin kripto lehine olması 31.000 dolar üstünde de bir zirvenin mümkün olma ihtimalini artırır.

Son olarak faiz artışı konusunda pek ümitlenmemek gerekiyor. Fed son derece temkinli adımlar attığı için son PCE verisi kararını büyük ölçüde netleştirdi. Onların bu toplantıda faizleri sabit bırakıp piyasayı aşırı iyimserliğe sürüklemesi ihtimali oldukça zayıf görünüyor.

Elbette kimse geleceği göremiyor ve kripto paralar sürprizlerle dolu.