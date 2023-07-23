Bitcoin fiyatı dar bir aralıktan aşağı kırma niyeti gösterse de 29.700 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Fiyatın 30.400 ile 29.700 dolar arasında sıkışıp kalması ve alanın daha da daralması bize tek bir şey söylüyor. Yakında muhtemelen volatilite yeniden etkileyici biçimde artacak. Peki yön kuzeye olursa hangi altcoinler kazandırır?

Dogecoin (DOGE)

Kripto para yorumcusu Tolberti tarafından dün yakında yaşanabilecek yükseliş dalgası için önemli bir uyarı yayınlandı. Burada 5 altcoinden bahsediliyor. İlk sırada meme coinlerin kralı DOGE var. Meme kripto para birimi Dogecoin (DOGE), kendisini destekleyen birden fazla katalizöre sahip olmasına rağmen son haftalarda yatay bir fiyat hareketi yaşıyor. DOGE’nin performansı genel piyasa gidişatından etkilenmekle birlikte Musk ile bağlantılıdır. Tarihsel olarak token, Musk ne zaman ondan bahsetse ya da onun hakkında konuşsa önemli ralliler gördük.

Önümüzdeki günlerde Twitter’ın X App’e dönüşmeye başladığını göreceğiz. Bu ortamda DOGE çeşitli spekülasyonlarla yönünü yukarı çevirebilir. Kısa vadede 0,1 dolar ilk büyük hedef olarak yerini koruyor. Bu bölgenin destek olarak doğrulanması 0,3 dolar üzerine etkileyici bir ralli görmemizi sağlayabilir.

IoTeX (IOTX)

IOTX’in değeri, güvenli ve ölçeklenebilir IoT çözümlerine yönelik artan talebe yakından bağlıdır. IoTeX, kendisini gelecek için dönüştürücü bir platform sunan, öncü bir blockchain olarak konumlandırıyor. IoTeX‘in IoT cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak güvenli ve verimli veri aktarımı ve iletişimini kolaylaştırması özellikle dikkat çekicidir.

Kısa vadede 0,05 dolarlık direncin aşılmasıyla DOGE ile aynı hedefe koşabilir.

Fetch (FET)

Bosch ortaklığı çabuk unutuldu ancak yapay zekâ halen gündemde. Bu da önümüzdeki günlerde genel piyasa hissiyatı iyileşmesine ek olarak yapay zekâ alanındaki gelişmelerle fiyatın tekrar canlanabileceğini gösteriyor. Elon Musk bugünlerde AI için özel çalışmalar yapıyor xAI haberleri ona önemli ölçüde katkı sağlamıştı. X App ile yapay zekanın birleştiği noktada heyecan tekrar zirveye çıkabilir. Bu da muhtemelen fiyatı pozitif etkileyecektir.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) piyasanın önde gelen kripto paralarından biri olmaya devam ederken, son dönemdeki performansı iki haftadan kısa bir süre içinde gerçekleşmesi planlanan halving’i çevreleyen olumlu duygularla destekleniyor. LTC’nin piyasadaki düşüşlere karşı hassasiyeti olsa da genel hissiyat yükseliş eğilimini koruyor.

Ağ, 15 Temmuz’da 170 milyonuncu işlemini gerçekleştirerek tarihi bir kilometre taşına ulaştı. Bu, Litecoin için hızlı bir büyüme oranına işaret ediyor; yalnızca son yedi haftada 10 milyondan fazla işlem eklendi ve bu da her hafta bir milyondan fazla işlemin gerçekleştiği anlamına geliyor. Dikkat çekici bir şekilde, Litecoin 11 yılı aşkın bir süredir herhangi bir kesinti olmadan sürekli çalışmayı başardı. Halving öncekilerin aksine bu sefer fiyatı yukarı itebilir.

Cosmos (ATOM)

Tolberti tarafından paylaşılan listenin son sırasında ise ATOM geliyor. Cosmos (ATOM), bağımsız blockchainlerden oluşan birbirine bağlı bir ekosistem oluşturma vizyonuna sahip bir blockchain platformudur. Son zamanlarda token, kripto piyasasındaki genel eğilime meydan okuyarak yükseliş eğilimleri gösterdi. Piyasa analistleri iyimser ve ATOM’un 10 dolar sınırını aşmaya hazır olduğuna inanıyor.

Gelecek çok zincirli olacak ve Cosmos yıllardır buna hazırlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.