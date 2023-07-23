Synthetix (SNX) kurucusu Kain Warwick, kripto para birimlerini benimseyen bir sonraki yatırımcı dalgasının, geleneksel merkezi muadillerine göre merkezi olmayan uygulamaları tercih etme şansı olduğunu ileri sürdü.

DeFi Gelişmeleri!

Real Vision Crypto ile ilgili yeni bir röportajda Kain Warwick, yatırımcıların sektörün neler başarabileceği konusunda aşırı iyimser hale gelmesi nedeniyle merkezi olmayan finans (DeFi) piyasalarının 2021 yılında biraz aşırı ısınmış olabileceğini belirtti. Ancak bugün Kain Warwick, DeFi’nin bir dizi gelişme ve ekosistem büyümesiyle piyasa katılımcılarının beklentilerini büyük ölçüde yakaladığını vurgulayarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir ayı piyasasına gireli birkaç yıl oldu ve bence gerçek şu ki, DeFi’nin neler sunabileceğine dair iyimserlik gerçek teknolojinin önüne geçti ve bunu yakalamamız birkaç yılımızı aldı. Ve bence son altı aya bakarsanız, 2017-2018 yıllarında ortalıkta dolaşan pek çok farklı DeFi protokolü, CeFi (merkezi finans) rakipleriyle gerçekten rekabet edebileceklerini düşündüğüm bir noktaya geldi ki bu, tarihsel olarak gerçekten iddia edebileceğimiz bir şey değildi.

DeFi Avantajları!

Endüstri ve teknolojinin önceki pazar döngüsünden daha iyi durumda olmasıyla Kain Warwick, artık merkezi olmayan seçeneklerin merkezi alternatiflerine göre daha fazla yeni kullanıcı çekme şansının yüksek olduğunu öne sürerek açıklamalarında şunları söyledi: