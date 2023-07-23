Yakın tarihli bir Bloomberg raporuna göre, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı hararetli çekişmeli hukuk mücadelesindeki galibiyeti kutlarken sözlerini esirgemedi ve gözlemciyi “zorba” olarak nitelendirmeye devam etti.

SEC Gelişmeleri!

ABD mali düzenleyicileri, kripto paraların büyümesini durdurmak için koordineli bir girişim olarak son eylemleri çağıran kripto piyasası katılımcılarından çok fazla eleştiri alıyor. SEC, ABD menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla, alandaki en büyük iki ticaret platformu Binance ve Coinbase’e karşı yasal işlem başlattı. Bunun dışında, kripto para borsası Kraken ve stablecoin Binance USD (BUSD) gibi diğer kuruluşlar, 2023’te düzenleyici geri bildirimlerin alıcı tarafında yer aldı.

Web3 dünyasında sıcak bir sektör olarak ortaya çıkan merkezi olmayan finans (DeFi) faaliyetleri de SEC’in radarına girdi. Geçen hafta ABD senatosu, DeFi’yi kara para aklamayla mücadele ve ekonomik yaptırımlara uygunluk gereklilikleri kapsamına alacak bir yasa tasarısı önerdi. Piyasa beklendiği gibi, bu gelişmelere olumsuz tepki verdi ve en yüksek varlık değerleri anında düşüşe döndü. Yatırımcılar, yazı kaleme alındığında endüstrinin küresel merkez üssü olan ABD’de ekonomik ortamın kripto paralar ve Blockchain tabanlı hizmetler için giderek daha düşmanca hale geleceğinden korkuyor.

BTC’de Beklentiler!

Ancak karamsarlığa rağmen Amerika’daki genel halk hala kripto para birimlerinin uzun vadeli beklentilerine inanıyor. CryptoVantage tarafından gerçekleştirilen yakın tarihli bir ankete göre, Amerikalıların yaklaşık %70’i Bitcoin‘in (BTC) önümüzdeki beş yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara döneceğini ileri sürdü.

Anket, kripto yatırımlarına yol açan faktörleri analiz etmek amacıyla, daha önce kripto para birimlerinde işlem görmüş vatandaşları özel olarak sorguladı. Lider kripto paranın 2023’te ATH’ye ulaşacağına inanan yaklaşık %23’lük birkaç meraklı mevcut. İyimserlik dikkate değer olsa da, piyasanın ivmesi göz önüne alındığında, bu pek de gerçekçi görünmüyordu. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) , bir sonraki boğa koşusunda BTC’yi geçme olasılığı en yüksek kripto para olarak seçildi.