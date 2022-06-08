Kripto piyasası düşüş trendini durdurarak Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıkların bir kez daha toparlanmasına neden oldu.

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Pazartesi günü ortasında Ethereum (ETH) fiyatı düştüğü için piyasalardaki toparlanma sadece kısa ömürlü olacak gibi duruyordu. Biz bu yazıyı hazırlarken ise piyasa yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Tüm bunlar olurken Ethereum balinaları trade faaliyetleri söz konusu olduğunda oldukça meşguldü.

Ethereum Balinaları Ne Satın alıyor?

Geçtiğimiz gün birçok kripto yatırımcısının pozisyonlarını bir kez daha değerlendirdiğini görüldü. Çoğunlukla, Ethereum balinaları normal faaliyetlerine devam etti, ancak bu büyük yatırımcıların radarına giren bazı yeni kripto paralar oldu. Bu altcoinler, bu balinaların piyasayı nasıl değerlendirdiğine ve uzun vadeli planlarının neler olabileceğine işaret ediyor.

Son 24 saat içinde, olağan suçlular en çok satın alınan on token listesinin başında yer aldı. Bunlar ETH tokenlerii USDT ve USDC gibi iyi bir stable coin topluluğundan oluşuyor. Bunların yanı sıra, Ethereum balinaları çok sayıda Enjin (ENJ) tokeni satın alıyor. Ortalama satın alma miktarı 9.487 dolar değerinde Enjin tokeni yer alıyor ve bu balinalar tarafından en çok satın alınan tokenler listesinde 4. sıraya yerleşiyor.

Metaverse için önde gelen tokenlerden olan Sandbox (SAND), uzun zamandır Ethereum yatırımcılarının favorisi olmuş durumda ve bu nedenle alımların yoğun bir şekilde olduğu da belirtilmekte. Geçen gün boyunca ortalama satın alma tutarı 6.339 dolar veya 5.000 SAND tokeni olarak görülmekte.

Balinaların Tuttukları Coinler

İlk 5.000 Ethereum balinası ise ellerinde şunları tuttuyor. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, balinaların en sevdikleri token yatırımlarını ellerinde tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bunlar, muhtemelen piyasanın düşmeye devam ettiği dönemlerde yatırımlarını korumak amacıyla kullanabilecekleri USDC ve USDT gibi büyük hacimli stablecoinler oldu. Ancak diğerleri tokenlar ise, bu balinaların hala oyununun içinde olduğunu gösteriyor.

FTX Token, şu anda en iyi 5.000 Ethereum balina cüzdanının %10’unu oluşturuyor. Varlıklarının dolar değeri şu anda 940,330,107 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da onu rakip Shiba Inu’nun (SHIB) önünde, dolar değerine göre en yaygın olarak tutulan token yapıyor.

Bu, meme tokeninin tamamen tükendiği anlamına gelmiyor. Balinalar, son birkaç ayda varlıklarını azaltmış olabilir, ancak hala yarım milyar dolardan fazla Shiba’ya sahipler. Bu Shiba ise toplam varlıklarının %7’sini yani 646.219.449 dolarını oluşturuyor.

Listenin geri kalanı, tüm varlıklarının sırasıyla %4 ve %3’ünü oluşturan WBTC ve BEST’i görüyoruz. LINK, sETH, CHSB ve DAI, listenin geri kalanını %2 ile oluşturuyorlar.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.