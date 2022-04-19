X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   PlanB, Bitcoin’in Yeni Bir Ralli Başlatmasına Neden Olabilecek Katalizörleri Sıraladı!

PlanB, Bitcoin’in Yeni Bir Ralli Başlatmasına Neden Olabilecek Katalizörleri Sıraladı!

Analist PlanB, lider kripto para birimi Bitcoin'in yeni bir ralli başlatmasına neden olabilecek katalizörleri sıraladı.
09:30
19 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para analisti PlanB, yakın zamanlı katıldığı bir Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden bir ralli başlatmasına neden olabilecek katalizörleri sıraladı. PlanB, benimsenme oranlarının önemine vurgu yaptı ve Bitcoin’in benimsenmesini önemli ölçüde arttırabilecek iki olası senaryoya değindi.

PlanB, Yeni Bir Bitcoin Rallisini Başlatabilecek Katalizörleri Sıraladı

Analist PlanB, yakın zamanda katıldığı bir Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in benimsenmesini önemli ölçüde arttırabilecek ve BTC adına yeni bir ralli başlatabilecek katalizörleri sıraladı. Eylül 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden Orta Amerika Ülkesi El Salvador’u örnek gösteren PlanB, ilerleyen süreçlerde başka ülkelerin de El Salvador ile benzer bir yol izlemesi durumunda, Bitcoin’in benimsenmesinde büyük ölçekli bir artış olabileceğini dile getirdi.

Analist, günlük kullanım durumlarının da önemli olduğunu vurguladı. Kripto para birimlerinin günlük kullanım durumlarının artmasının da benimsenme oranında önemli bir artışa neden olabileceğini savunan analist, böylelikle kurumsal ölçekte büyük bir talep oluşabileceğini ve Bitcoin’in yeniden bir ralli başlatabileceğini ifade etti.

Bitcoin (BTC), Yeniden Yükselişe Geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 38.800 dolar fiyat seviyelerinden kaydetmeye başladığı yükseliş hareketlerinin ardından 40.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki bu son değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.000 dolar seviyelerini aştı. Piyasanın yükselişe geçmesi ile kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %3’e yakın bir artış kaydedildi. Coinglass verilerine göre yüksek volatilite, son 24 saatlik zaman diliminde 170 milyon dolarlık short ve long pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC), Yeniden 41.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Yeniden 41.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
31 Altcoin ve Bitcoin (BTC) Yatırımcı Görüşleri!
31 Altcoin ve Bitcoin (BTC) Yatırımcı Görüşleri!
Analist’ten Çarpıcı Tahmin: Enflasyon ve Bitcoin (BTC) Ne Olacak?
Analist’ten Çarpıcı Tahmin: Enflasyon ve Bitcoin (BTC) Ne Olacak?
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Güncel On-Chain Metrikleri Dikkat Çekiyor: Coinbase’de Bir Günde 1,2 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!
Güncel On-Chain Metrikleri Dikkat Çekiyor: Coinbase’de Bir Günde 1,2 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Müzik NFT’si Alanında Kimler Var: Snoop Dogg Neler Yapıyor?
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022