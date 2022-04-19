Kripto para analisti PlanB, yakın zamanlı katıldığı bir Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden bir ralli başlatmasına neden olabilecek katalizörleri sıraladı. PlanB, benimsenme oranlarının önemine vurgu yaptı ve Bitcoin’in benimsenmesini önemli ölçüde arttırabilecek iki olası senaryoya değindi.

PlanB, Yeni Bir Bitcoin Rallisini Başlatabilecek Katalizörleri Sıraladı

Analist PlanB, yakın zamanda katıldığı bir Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in benimsenmesini önemli ölçüde arttırabilecek ve BTC adına yeni bir ralli başlatabilecek katalizörleri sıraladı. Eylül 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden Orta Amerika Ülkesi El Salvador’u örnek gösteren PlanB, ilerleyen süreçlerde başka ülkelerin de El Salvador ile benzer bir yol izlemesi durumunda, Bitcoin’in benimsenmesinde büyük ölçekli bir artış olabileceğini dile getirdi.

Analist, günlük kullanım durumlarının da önemli olduğunu vurguladı. Kripto para birimlerinin günlük kullanım durumlarının artmasının da benimsenme oranında önemli bir artışa neden olabileceğini savunan analist, böylelikle kurumsal ölçekte büyük bir talep oluşabileceğini ve Bitcoin’in yeniden bir ralli başlatabileceğini ifade etti.

Bitcoin (BTC), Yeniden Yükselişe Geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 38.800 dolar fiyat seviyelerinden kaydetmeye başladığı yükseliş hareketlerinin ardından 40.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki bu son değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.000 dolar seviyelerini aştı. Piyasanın yükselişe geçmesi ile kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinde ise %3’e yakın bir artış kaydedildi. Coinglass verilerine göre yüksek volatilite, son 24 saatlik zaman diliminde 170 milyon dolarlık short ve long pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.