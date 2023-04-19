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  •   Ethereum’da (ETH) Rüzgar Tersine Döndü! Düşüş Derinleşecek Mi?

Ethereum’da (ETH) Rüzgar Tersine Döndü! Düşüş Derinleşecek Mi?

Akıllı sözleşme platformu Ethereum'da (ETH) 2.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Kripto para biriminde düşüş derinleşecek mi?
13:19
19 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) güncellemenin ardından oluşan olumlu duyguyu fırsata çevirerek iyi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Shapella yükseltmesi, kullanıcıların ETH token’larını geri almalarına izin verdiği için bazı endişelere yol açmıştı. Ancak mevduatlar para çekme işlemlerini geride bırakıyor.

ETH’da Zincir Üstü Veriler!

Lider akıllı sözleşme platformu olan ETH, Vitalik Buterin tarafından geliştirilen Ethereum blok zincirinde çalışan kripto bir para birimi. Ana odak noktası, merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmelerdir. Ayrıca ETH’nin değeri 10 Mart’tan bu yana hızla artıyor. Günlük göreceli güç endeksi (RSI), fiyat artışını destekleyen olumlu işaretler gösteriyor.

Gösterge, artıştan önce düşüş eğilimi trend çizgisinden çıktı ve şimdi 70 seviyesinin üzerinde ve yükseliş eğilimine işaret ettiği belirtiliyor. RSI, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesi olarak kullanılıyor. Yükselen bir trend ve 50’nin üzerinde bir okuma, boğaların hala kendi tarafında güç olduğunu gösterebilir. 70’in üzerindeki okuma aşırı alım olarak kabul edilirken, yeni bir düşüş eğilimi mevcut değil. Bu nedenle, fiyat artışı ivmedeki artışla desteklenmeye devam ediyor.

ETH Fiyat Hedefi!

2 Nisan tarihinde fiyat, Haziran 2022’den beri yürürlükte olan yükselen bir paralel kanalın ortasının üzerine çıktı. Yükselen kanal, fiyat hareketlerini içeren bir formasyonu olarak nitelendirilebilir. Ayrıca hem direnç hem de destek hatlarına defalarca dokunulabilir. Kripto para biriminin fiyatı orta hattın üzerine çıktığı için, direnç çizgisine yükselmek en olası senaryo. Ayrıca uzmanlara göre RSI’nın da bunu desteklediği belirtiliyor. Kanalın direnç çizgisi şu anda 2.350 dolara yakın. Analistlerin öne sürdüğü senaryo, ETH fiyatı kanalın orta çizgisinin altında ortalama 1.900 dolar fiyatla kapanmadığı sürece geçerliliğini koruyabilir.

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