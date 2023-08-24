Piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olarak DOGE çok sayıda rakibe sahip. Bunların bir kısmı unutuldu. Ayı piyasalarının en önemli özelliği saman alevi diyebileceğimiz altcoinlerin bu dönemde hayatta kalamayışıdır. DOGE birçok ayı piyasasında sağ çıkmayı başarsa da popüler bir kripto para trader’ı bu yıl ortaya çıkan yeni rakibin ondan iyi performans gösterebileceğini iddia etti.

PEPE Coin Geleceği

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen popüler kripto trader Dogecoin (DOGE) fiyatında daha fazla düşüş beklediğini söyledi. Üstelik bu yıl ünlenen rakibi Pepe Coin’in ondan daha iyi performans gösterebileceğini de savundu.

“PEPE’nin muhtemelen DOGE’den daha iyi bir yatırım seçeneği olacağına inanıyorum. Bunu bir PEPE yatırımcısı olarak söylüyorum, bu yüzden açıkçası önyargılıyım. Ancak Dogecoin’in piyasa değerinin nispeten çok yüksek olduğu düşündüğümüzde PEPE Coin geleceği daha parlak olabilir”.

Piyasa değeri 473 milyon doların biraz altında olan PEPE, 19 Nisan’daki yaklaşık 0,000000055 dolarlık fiyatının %1845 üzerinde bulunuyor. Dogecoin’in piyasa değeri bu yazının yazıldığı sırada 8,9 milyar doların biraz üzerindedir.

PEPE Coin henüz Haziran ayında popüler oldu ve devasa bir ralli yaşasa da saman alevi gibi hemen söndü. Üstelik çok fazla yatırımcı daha fazla yükseliş beklentisiyle bugün olduğundan daha pahalı rakamlara alım yaptı.

DOGE Yorum

Altcoin Sherpa’ya göre, Dogecoin düşüş eğilimi gösteriyor ve mevcut seviyeden yaklaşık %21’e kadar düşebilir. Bu genel piyasa hissiyatıyla da bağlantılı bir görünüm. BTC henüz 26.000 dolardan toparlanabilmiş değil. Eğer daha fazla düşüş yaşanırsa çift haneli kayıp yaşayacak tek altcoin Dogecoin olmayabilir. Öte yandan Elon Musk’ın desteği projeye devam ediyor. Daha birkaç gün önce yaptığı paylaşımda Doge topluluğunu unutmadığını herkese gösterdi.