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Kripto Para

Bitcoin 66 bin doların altında kaldı! Kripto piyasası neden temkinli duruyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ile İran arasındaki anlaşma sonrası küresel piyasalar sıçrarken $BTC 66 bin doların altında kaldı.
  • 📉 Petrol yüzde 4’ten fazla geriledi, ancak kripto yatırımcısı önceki ateşkeslerin bozulmasını unutmadı.
  • 📊 Açık pozisyon 17,4 milyar dolara çıkarken fonlama oranları düşük kaldı ve temkinli duruş korundu.
  • 🤖 Anthropic’in model erişimini kapatmasının ardından VVV ve MOR tokenlerinde sert yükseliş görüldü.
Onur Atam
Onur Atam

Hafta sonu varılan ABD ile İran arasındaki barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı haberi, küresel piyasalarda güçlü bir rahatlama dalgası yarattı. Petrolde yüzde 4’ü aşan düşüş görülürken bakır yükseldi, MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 3 prim yaptı ve Japonya’nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyeye çıktı. Buna karşın kripto varlıklardaki tepki daha sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Kripto piyasasında yükseliş sınırlı kaldı
2 Türev piyasalarında iştah artıyor, ama agresif değil
3 Yapay zeka tokenlerinde sansür direnci hikayesi öne çıktı

Kripto piyasasında yükseliş sınırlı kaldı

CoinDesk 20 endeksi gece yarısından bu yana yatay seyrederken, son 24 saatte yüzde 2,4 yükseldi. Bitcoin 66 bin doların altında kaldı ve hafta sonundaki yüzde 3,4’lük artışın ardından gece yarısından sonra belirgin bir ivme yakalayamadı. Ether de benzer bir tablo çizdi. Daha küçük altcoinlerde ise hareket biraz daha güçlüydü; CoinDesk 80 endeksi aynı dönemde yüzde 1,5 yükseldi.

Piyasanın temkinli duruşunda, önceki ateşkes girişimlerinin kalıcı olmamasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Nisan ayındaki ateşkes kısa sürede bozulmuş, 9 Haziran’daki başka bir uzlaşı da ABD saldırıları sonrası dağılmıştı. Her iki durumda da Bitcoin, ilk rahatlama yükselişini geri vermişti. Bu nedenle yatırımcıların, hafta sonuna kadar resmileşmeyecek bir anlaşmayı şimdiden güçlü biçimde fiyatlamaya yanaşmadığı görülüyor.

Kripto piyasası, sektöre özgü yeni bir katalizörün bulunmadığı ortamda jeopolitik gelişmelere tepki veriyor; ancak önceki ateşkeslerin bozulması nedeniyle yatırımcılar bu başlığa artık daha ihtiyatlı yaklaşıyor.

Türev piyasalarında iştah artıyor, ama agresif değil

Türev piyasalardaki veriler kurumsal ilginin kademeli biçimde toparlandığına işaret etti. Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü 17,4 milyar dolara çıkarak bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 7 arttı. Üç aylık yıllıklandırılmış baz oranı da yüzde 2,8’den yüzde 3,0’a yükseldi.

Buna karşılık fonlama oranları birçok platformda yüzde 0 ile eksi yüzde 4 yıllıklandırılmış aralıkta kaldı. Bu görünüm, açık pozisyon ve baz oranı artsa da kaldıraçlı sürekli vadeli işlemlerde güçlü yönlü bir talep oluşmadığını gösterdi. Opsiyon cephesinde de tablo karışık. Son 24 saatte put ağırlığı öne çıksa da, ima edilen oynaklıkta belirgin bir stres işareti görülmedi. Deribit’in DVOL endeksi 39 seviyesine gerileyerek gün içinde yüzde 3,4 düştü.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 343 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun yüzde 27’si uzun, yüzde 73’ü kısa pozisyonlardan oluştu. Tasfiye büyüklüğünde Bitcoin 136 milyon dolar, Ether ise 60 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Binance verileri ise olası bir yükselişte 66.100 dolar seviyesinin önemli bir tasfiye bölgesi olarak izlendiğini gösterdi.

Yapay zeka tokenlerinde sansür direnci hikayesi öne çıktı

Piyasadaki dikkat çekici hareketlerden biri de merkeziyetsiz yapay zeka tokenlerinde görüldü. ABD’nin ihracat kontrol kuralları kapsamında Anthropic’ten en gelişmiş iki modeline yabancıların erişimini kesmesini istemesinin ardından Venice’in VVV tokeni cumartesi günü yaklaşık yüzde 14 artarak 16,37 dolara çıktı. İşlem hacmi de yaklaşık yüzde 200 yükselerek 130 milyon dolara yaklaştı. Morpheus’un MOR tokeni ise yaklaşık yüzde 21 primle 2,28 dolara ulaştı.

Mini sözlük: Anthropic, üretken yapay zeka modelleri geliştiren bir teknoloji şirketidir. İhracat kontrolü ise belirli teknolojilerin yabancı kişi veya ülkelere erişimini sınırlayan resmi düzenlemeleri ifade eder.

Anthropic, Ticaret Bakanlığı’nın Fable 5 ve Mythos 5 modelleri için erişimin kesilmesini istediğini, bunun üzerine her iki modeli de geçici olarak tüm kullanıcılara kapattığını açıkladı. Şirket, sorunun model güvenlik önlemlerinin aşılma yöntemiyle ilgili dar kapsamlı bir mesele olduğunu ve durumu tersine çevirmek için çalıştığını belirtti.

Anthropic, Ticaret Bakanlığı’nın ihracat kontrolü kurallarına dayanarak yeni modellerine yabancıların erişiminin kesilmesini istediğini, şirketin de bu nedenle iki modeli geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu.

Venice kurucusu ve ShapeShift’in kurucuları arasında yer alan Erik Voorhees, bu gelişmenin ardından “Venice’i neden inşa ettiğimizin bir sebebi var” ifadesini kullandı. Morpheus tarafı da izinsiz çalışan yapay zeka yaklaşımını öne çıkardı. Ancak işlem verileri, fiyat hareketinin ürünlerin teknik kapasitesinden çok sansüre dayanıklılık anlatısı etrafında şekillendiğine işaret etti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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