Bitcoin’de Büyük Temizlik Bitti mi? İşte Balinaların Yeni Rotası

Şubat ayının ilk günlerinde 80.000 dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, kısa süre içerisinde sert bir düşüşle 60.000 dolara kadar gerileyerek piyasada büyük bir sarsıntı yarattı. Küçük yatırımcıların panikle varlıklarını elden çıkardığı bu süreç, 5 Şubat itibarıyla yerini stratejik bir geri dönüşe ve geniş çaplı bir biriktirme evresine bıraktı. Kripto para dünyası, Ekim ayındaki zirvesinden bu yana %50’yi aşan bir değer kaybıyla yüzleşirken, farklı yatırımcı gruplarının yeniden alıma geçmesi piyasadaki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasında Senkronize Biriktirme Dönemi

Glassnode tarafından paylaşılan veriler, piyasadaki satış baskısının ardından yatırımcı davranışlarında köklü bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. “Biriktirme Eğilim Skoru” (Accumulation Trend Score) üzerinden yapılan analizlerde, farklı cüzdan büyüklüklerine sahip yatırımcıların ortak bir paydada buluştuğu gözlemleniyor. 15 günlük periyotta varlık giriş ve çıkışlarını ölçen bu skor, 0,5 sınırını aşarak 0,68 seviyesine ulaştı. Söz konusu yükseliş, yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü ve piyasanın kolektif bir iyileşme sürecine girdiğini kanıtlıyor.

Kasım sonundan bu yana ilk kez görülen bu geniş tabanlı birikim hareketi, Bitcoin’in daha önce 80.000 dolar bandında oluşturduğu yerel dip noktasına benzer bir grafik sergiliyor. Veri akışı, piyasadaki kurumsal ve bireysel aktörlerin dağıtım aşamasını sonlandırıp yeniden stok yapmaya başladığını gösteriyor. Özellikle 5 Şubat’ta yaşanan sert düşüşün ardından gelen bu hamleler, piyasadaki karamsar havanın dağılmaya başladığına dair somut birer gösterge niteliği taşıyor.

Bu toparlanma süreci, sadece bir grup yatırımcıyla sınırlı kalmayıp, piyasanın geneline yayılan bir güven tazeleme operasyonu olarak nitelendiriliyor. Satış dalgasının en şiddetli olduğu anlarda dahi soğukkanlılığını koruyan aktörler, varlık skorunu yukarı taşıyarak piyasaya taze kan pompalıyor. Fiyatların dengelenme çabası, geçmişteki büyük teslimiyet olaylarının ardından gelen sağlıklı yükseliş trendlerini anımsatıyor.

Orta Ölçekli Yatırımcılar Sahneye Çıktı

Piyasadaki en agresif alım iştahını sergileyen grup, elinde 10 ile 100 BTC arasında varlık bulunduran cüzdan sahipleri oldu. Fiyatlar 60.000 dolar sınırına dayandığında, bu “orta sıklet” yatırımcıların sergilediği kararlılık, düşüşün daha da derinleşmesini engelleyen en büyük bariyerlerden biri haline geldi. Kurumsal devlerin temkinli duruşuna ve küçük yatırımcının panik havasına zıt bir tablo çizen bu grup, Bitcoin’in değer önerisine olan inancını net bir şekilde ortaya koydu.

Henüz fiyatların mutlak dip noktasına ulaşıp ulaşmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak zor olsa da, yatırımcıların Bitcoin’i yeniden “ucuz” ve “değerli” kategorisine koyduğu bir gerçek. Ekim ayındaki tarihi zirveden bu yana yaşanan ciddi erime, varlık fiyatlarını rasyonel bir noktaya çekerken, bu durum biriktirme iştahını körüklüyor. Piyasa gözlemcileri, bu tür senkronize hareketlerin genellikle uzun vadeli bir toparlanmanın öncü sinyali olduğunu belirtiyor.

Varlıkların el değiştirdiği bu kritik dönemde en büyük kripto paranın geleceğine odaklanan stratejik alıcılar piyasayı domine etmeye devam ediyor. Sert teslimiyetin ardından gelen bu biriktirme evresi, Bitcoin’in sadece spekülatif bir araç değil, aynı zamanda ciddi bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü pekiştiriyor. Piyasadaki tüm kohortların benzer bir yöne evrilmesi, önümüzdeki dönemin volatilitesini azaltacak bir zemin hazırlıyor.