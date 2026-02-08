Bitcoin Madenciliğinde Büyük Geri Çekilme: 2021’den Bu Yana Görülen En Sert Düşüş

Bitcoin ağındaki madencilik zorluğu Cumartesi günü gerçekleşen ayarlamayla %11,16 oranında gerileyerek 125,86 trilyon seviyesine indi. Cumartesi günü 935.424 numaralı blokta yaşanan bu değişi Çin’in 2021’deki büyük yasaklarından bu yana kaydedilen en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Madencilerin ağdaki hesaplama gücünü ifade eden hashrate’in hızla azalması, protokolün blok sürelerini yeniden 10 dakikaya çekmek için bu denli sert bir müdahale yapmasını zorunlu kıldı.

Fiyat Çöküşü ve Kış Fırtınasının Madencilikteki Etkisi

Ekim ayında 126.000 doları aşarak zirve yapan Bitcoin fiyatının Şubat başında 60.000 dolar sınırına kadar gerilemesi, sektörü ekonomik bir darboğaza sürükledi. Fiyattaki %45’lik bu kayıp, ABD hazine tahvillerindeki yüksek getiri ve spot ETF’lerden gelen yoğun çıkışlarla birleşince madencilik operasyonlarının karlılığı bıçak sırtı bir noktaya geldi. Birçok şirket, üretim maliyetlerinin mevcut piyasa fiyatının üzerine çıkmasıyla birlikte cihazlarını kapatma kararı aldı.

Doğanın sert yüzü de operasyonel duraklamayı tetikleyen bir diğer unsur oldu. Ocak ayı sonunda ABD’yi vuran Fern Kış Fırtınası, elektrik şebekelerinde yaşanan aşırı yüklenme nedeniyle madencileri kapasite düşürmeye zorladı. Özellikle Foundry USA gibi dev madencilik havuzlarının kapasitesinde yaşanan %60’lık kayıp, toplam ağ gücünden 200 EH/s gibi devasa bir verinin bir anda silinmesine yol açtı.

Bu çift taraflı baskı, hashrate seviyelerini Ekim ayındaki 1,1 ZH/s rekorundan 863 EH/s civarına çekti. Sektör paydaşları, petahash başına düşen günlük gelirin (hashprice) 33,31 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördüğünü belirtiyor. Şu anda sadece en yeni nesil Antminer S23 serisi cihazların sağlıklı kar marjı sunduğu, eski modellerin ise zararına çalıştığı gözlemleniyor.

Madencilik Ekonomisinde Yeni Dengeler ve Gelecek Beklentileri

Piyasadaki mevcut tabloda bir Bitcoin üretmenin ortalama maliyeti 87.000 doları bulurken en büyük kripto paranın 69.000 dolar bandında işlem görmesi madencileri yaklaşık %20’lik bir açıkla karşı karşıya bırakıyor. 2024’teki ağ hareketliliğinin azalmasıyla birlikte işlem ücretlerinin madenci gelirindeki payı %1 seviyesine kadar geriledi. Gelir kalemlerindeki bu daralma, sektör oyuncularını tamamen Bitcoin’in piyasa fiyatındaki olası bir toparlanmaya bağımlı hale getirdi.

Zorluk seviyesindeki %11’lik düşüş, ayakta kalmayı başaran madenciler için teknik bir nefes alanı yaratsa da karlılık denklemi henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Bernstein analistleri, yaşanan bu gerilemenin bir “son aşama düzeltmesi” olabileceğini ve fiyatın 60.000 dolar bölgesinde taban oluşturduktan sonra rotayı tekrar yukarı çevirebileceğini öngörüyor. Geçmiş veriler, hashrate küçülmesinin ardından gelen 90 günlük süreçte Bitcoin’in %65 oranında pozitif getiri sağladığını gösteriyor.

Şu anki tablo, madencilik sektöründe bir tür hayatta kalma sınavı yaşandığını kanıtlıyor. Mevcut zorluk indirimi, her bir hesaplama biriminin blok ödülü kazanma ihtimalini artırarak operasyonel bir kolaylık sağlasa da asıl rahatlama ancak fiyatın üretim maliyetlerini yeniden yakalamasıyla mümkün olacak. Kripto para dünyası, bu tarihi ayarlamanın ardından piyasa dengelerinin nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.