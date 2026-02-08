Bitcoin’de 6.000 Dolar Gizemi: Ünlü Yazar Gerçekten Yalan mı Söyledi?

Dünyaca ünlü finans eğitmeni ve “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin alım geçmişiyle ilgili kendisine yöneltilen “yalan söylüyor” suçlamalarına karşı sessizliğini bozdu. Ünlü yazar, 8 Şubat tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eleştirilerin odak noktasındaki alım tarihlerinin anlamsız olduğunu savunarak asıl meselenin uzun vadeli varlık değeri olduğunu vurguladı. Takipçilerine her fırsatta dijital varlıklara yönelmeyi tavsiye eden Kiyosaki, yatırım felsefesinin temelini varlık biriktirme stratejisi üzerine kurduğunu hatırlattı.

6.000 Dolar Tartışması ve Fiyat Eşiği Savunması

Kiyosaki’nin son dönemde yaptığı “Bitcoin almayı 6.000 dolarda bıraktım” açıklaması, yatırım dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eleştirmenler, yazarın geçtiğimiz yıllarda Bitcoin 90.000 ve hatta 100.000 dolar seviyelerindeyken “almaya devam edin” çağrıları yaptığını hatırlatarak, bu ifadelerin birbiriyle çeliştiğini öne sürdü. X platformu üzerinden gelen tepkilerde, topluluk notları ve kullanıcı yorumları Kiyosaki’yi kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Ünlü yatırımcı ise bu suçlamalara yanıt verirken, bahsi geçen 6.000 dolar rakamının bir satın alma tarihini değil, kendi zihnindeki bir “vuruş fiyatını” (strike price) temsil ettiğini belirtti. Eleştirmenlerin neden tarihlere bu kadar takıldığını sorgulayan yazar, yatırımın kronolojik bir takvimden ziyade elde edilen sonuçlarla ilgili olduğunu dile getirdi. Bitcoin fiyatı yeniden 6.000 dolara gerilerse hiç tereddüt etmeden alım yapacağını ekleyerek, spekülasyon yerine varlık miktarına odaklandığını ifade etti.

2026 Hedefleri ve Alternatif Varlık Stratejisi

Kiyosaki, hakkında çıkan tutarsızlık iddialarına rağmen Bitcoin, altın ve gümüş konusundaki agresif tutumunu sürdürüyor. ABD borçlarındaki devasa artışı ve para birimindeki değer kaybını gerekçe gösteren yazar, 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminlerini yineledi. Bitcoin için 250.000 dolar, altın için ons başına 27.000 dolar ve gümüş için 200 dolar hedefleri koyan finans devi, ekonomik belirsizliklere karşı “gerçek para” olarak tanımladığı bu varlıkların koruyucu kalkan olduğunu savunuyor.

Yatırımcıların sadece Bitcoin’e değil, gayrimenkul ve enerji gibi reel sektörlere de yatırım yapması gerektiğini söyleyen Kiyosaki, zenginliğin ancak bu şekilde korunabileceğine inanıyor. Her ne kadar geçmişte yaptığı “piyasa çökecek” uyarılarının bir kısmı gerçekleşmemiş olsa da ünlü kalem, yaşanan geri çekilmeleri birer felaket değil, büyük birer alım fırsatı olarak görüyor. Mevcut tartışmayı bir yatırım felsefesi farklılığı olarak nitelendiren yazar, odağını fiat para sisteminin risklerinden kaçınmaya ve sert varlıklarda pozisyon artırmaya çevirmiş durumda.