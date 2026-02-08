XRP’de 1,41 Dolar Savaşı: Büyük Çöküş Kapıda mı?

Kripto para piyasalarında gözler Ripple cephesine çevrilirken, XRP yatırımcıları kritik bir eşikte varlık mücadelesi veriyor. Haftalık grafikteki 200 haftalık hareketli ortalama olan 1,41 dolar seviyesi, fiyatın yönünü tayin edecek ana pivot noktası olarak öne çıkıyor. Sert düşüşlerin ardından bu bölgede tutunmaya çalışan varlık, piyasa katılımcıları için hem bir umut ışığı hem de büyük bir risk barındırıyor.
