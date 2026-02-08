XRP’de 1,41 Dolar Savaşı: Büyük Çöküş Kapıda mı?

RIPPLE (XRP)

  • XRP 1,41 dolarlık kritik 200 haftalık ortalamayı savunmaya çalışıyor.
  • Seviyenin kaybı fiyatı 1 dolarlık ana talep bölgesine çekebilir.
  • Kurumsal ETF girişleri ve siyasi temaslar temel desteği sağlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para piyasalarında gözler Ripple cephesine çevrilirken, XRP yatırımcıları kritik bir eşikte varlık mücadelesi veriyor. Haftalık grafikteki 200 haftalık hareketli ortalama olan 1,41 dolar seviyesi, fiyatın yönünü tayin edecek ana pivot noktası olarak öne çıkıyor. Sert düşüşlerin ardından bu bölgede tutunmaya çalışan varlık, piyasa katılımcıları için hem bir umut ışığı hem de büyük bir risk barındırıyor.

İçindekiler
1 200 Haftalık Ortalamada Kabul Testi
2 Hızlı Düşüşün Arkasındaki Yapısal Eksiklik

200 Haftalık Ortalamada Kabul Testi

XRP fiyatı, TradingView verilerine göre 3,3 – 3,6 dolar bölgesindeki dağıtım aşamasının ardından yaşadığı sert geri çekilmeyle 1,41 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalamasına geri döndü. Geçmişte güçlü bir destek vazifesi gören bu seviye, şu anda bir “zafer sıçraması” yerine “kabul testi” alanı olarak işlev görüyor. Fiyatın bu bölgede yatay seyretmesi, yatırımcıların henüz teslim olmadığını gösterse de yukarı yönlü güçlü bir ivmenin eksikliği dikkat çekiyor.

Kripto varlığın haftalık bazda 1,41 dolar üzerinde kapanışlar yapması, boğa senaryosunun ve geniş çaplı süper döngü beklentisinin devam etmesi adına hayati önem taşıyor. Eğer bu seviye bir taban olarak korunabilirse, mevcut geri çekilme sağlıklı bir düzeltme olarak nitelendirilebilir. Ancak haftalık mum gövdelerinin bu hattın altında kalması, yükseliş trendinin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Piyasadaki genel karamsarlığa rağmen XRP’nin kurumsal tarafta ilgi görmeye devam etmesi, haftalık 45 milyon dolarlık ETF girişiyle somutlaşıyor. Beyaz Saray’a davet edilen Ripple yöneticileri ve Elon Musk’ın sektörel etkileşimleri, XRP üzerindeki temel analiz beklentilerini canlı tutuyor. Teknik açıdan bakıldığında, 2 dolara ulaşamayan her hareket tepki yükselişi olarak kalırken, 1,41 doların savunulması 2026 yılının dip seviyesinin belirlenmesi anlamına gelebilir.

Hızlı Düşüşün Arkasındaki Yapısal Eksiklik

Bir haftalık kısa bir süre zarfında değerinin %30’unu kaybeden XRP, dikey yükselişlerin yarattığı boşlukların kurbanı oldu. 1,6 – 2 dolar aralığında kalıcı bir fiyat yapısı oluşturulamaması, satış baskısı geldiğinde fiyatın tutunabileceği basamakları yok etti. Dağıtım bölgesindeki kırılma sonrası fiyatın serbest düşüşe geçmesi, yukarı yönlü ivmenin ne kadar spekülatif bir temele dayandığını bir kez daha kanıtladı.

Eğer 200 haftalık ortalama kaybedilirse, bir sonraki ana talep bölgesinin 1 dolar ve altı olması bekleniyor. Teknik göstergeler, 1,41 doların altındaki bir kırılımın, birikim evresinden kalan “bitmemiş işleri” tamamlamak adına daha derin bir düzeltmeyi tetikleyebileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar için 2,4 dolar ve 3 dolar seviyeleri şu an için açık bir yol değil, aşılması gereken devasa barikatlar olarak konumlanıyor.

Sürecin nasıl ilerleyeceği, kurumsal girişlerin devamlılığına ve makro ekonomik haber akışına bağlı görünüyor. Ripple’ın siyasi arenadaki temasları ve Vitalik Buterin gibi isimlerin diğer varlıklardaki hamleleri piyasa genelini sarsarken, XRP’nin kendi iç dinamikleriyle bu hattı koruyup korumayacağı 2026 projeksiyonlarını doğrudan etkileyecek. Fiyatın bu bölgedeki her kapanışı, uzun vadeli trendin yönünü belirleyen en büyük kanıt niteliği taşıyor.

