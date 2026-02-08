XRP ve Bitcoin’de Fiyat Düşüşü Sürerken Patrick Bet-David’den Yeni Alım Hamlesi

Girişimci ve yatırımcı kimliğiyle tanınan Patrick Bet-David, kripto para piyasasında son dönemde yaşanan değer kayıplarına rağmen XRP ve Bitcoin almaya devam ettiğini açıkladı. Bet-David’in bu hamlesi, kripto paraların önemli ölçüde değer kaybettiği ve piyasalarda dalgalanmanın arttığı bir döneme denk geldi.

Kripto Piyasasında Büyük Düşüş

Son aylarda kripto para piyasalarında ciddi bir değer kaybı yaşanıyor. Birçok dijital varlık milyarlarca dolar değer kaybederken, başta XRP ve Bitcoin olmak üzere önde gelen kripto paralar kısa süre içinde belirgin fiyat dalgalanmaları gösterdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların piyasaya olan güveni ve beklentileri üzerinde soru işaretleri oluşturdu.

Uzun Vadeli Yatırım Vurgusu

Bet-David, kripto paralardaki düşüş sırasında yaptığı alımlarla ilgili olarak uzun vadeli yatırım stratejilerini tercih ettiğini belirtti. Kripto piyasalarında görülen sert fiyat hareketlerine rağmen, alımlarının kısa vadeli kazanç beklentisiyle değil, daha uzun bir perspektifle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bet-David, fiyatlar geri çekilirken “‘bir miktar XRP ve Bitcoin aldım’” ifadeleriyle alımlarının zamanlamasına dikkat çekti.

Ayrıca, parça parça ve farklı fiyat seviyelerinden yapılan alışların önemine işaret etti. Kripto alanında risklerin farkında olan bazı yatırımcıların, zaman zaman ortaya çıkan sert düşüşlerde alım yapmak istediklerini dile getirmelerine karşın, piyasa korkusu nedeniyle çoğunlukla bu fırsatları değerlendiremedikleri düşüncesini öne sürdü.

Disiplinli yatırımcılara ilişkin değerlendirmesinde, “Uzun vadeli trendlere odaklananlar, piyasalardaki belirsizlik dönemlerinden daha fazla yararlanabiliyor” ifadesine yer verdi.

Kriptonun Rolü Üzerindeki Tartışmalar

Piyasadaki son değer kayıpları, kripto paraların ekonomik stres dönemlerinde bağımsız bir yatırım aracı olup olmadığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Analistler, son dönemde dijital varlıkların, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisinin artmasıyla birlikte, geleneksel finans piyasalarıyla daha yakın bir hareket izlediğini değerlendiriyor.

Yaşanan fiyat düşüşlerine rağmen, bazı yatırımcıların geri çekilmelerin uzun vadede fiyat avantajı yaratabileceğine ve özellikle gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşacak ürünlerin bu dönemde portföylere eklenebileceğine inandığı aktarılıyor.