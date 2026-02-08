Bitcoin Devi Batıyor mu? 60 Bin Dolarlık Kabus Senaryosu

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundaki Strategy, 2026 yılına sert bir piyasa düzeltmesiyle giriş yaparak kripto hazinesinde maliyetin altına geriledi. Şubat ayı başında 713.502 BTC’ye ulaşan devasa portföy, Bitcoin fiyatının 60.000 dolar sınırına çekilmesiyle kağıt üzerinde “zarar” bölgesine geçti. Michael Saylor önderliğindeki şirket, 2025 yılındaki rekor büyüme performansına rağmen, dijital varlıklardaki değer kaybı nedeniyle dördüncü çeyrekte 12,4 milyar dolarlık net zarar bildirdi.

Stratejik Dönüşümün Maliyeti ve Piyasa Baskısı

1989 yılında bir veri analitiği yazılım firması olarak yolculuğuna başlayan Strategy, 2020 yılında pandemi ekonomisinin getirdiği düşük faiz ortamında rotasını tamamen Bitcoin’e çevirdi. Michael Saylor’ın nakit rezervlerini koruma amacıyla başlattığı bu hamle, şirketin 2025 yılında tamamen “BTC odaklı” bir yapıya bürünmesiyle sonuçlandı. Ancak bu radikal değişim, beraberinde düzenleyici engelleri ve endeks sağlayıcılarının itirazlarını getirdi. Özellikle MSCI, varlıklarının yarısından fazlası kripto olan şirketlerin “operasyonel olmayan” statüde değerlendirilebileceği uyarısında bulunurken, S&P 500 endeksine dahil olma çabaları 2025 yılının son aylarında iki kez sonuçsuz kaldı.

Güncel piyasa verilerine göre şirketin elindeki Bitcoinlerin ortalama maliyeti 76.052 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatların 60.000 dolara gerilemesi, hazineyi yaklaşık 16.000 dolarlık bir birim maliyet farkıyla karşı karşıya bıraktı. Ünlü yatırımcı Michael Burry gibi isimler, Bitcoin’in bir koruma aracı olmaktan ziyade spekülatif bir varlık gibi hareket ettiğini savunarak, bu durumun Strategy gibi dev sahiplerin sermaye piyasalarına erişimini kısıtlayabileceğini ileri sürüyor. Şirket ise Bitcoin’i aktif bir sermaye artırım aracı olarak kullandığını belirterek, paydaş değerini maksimize ettiğini savunmaya devam ediyor.

Finansal Rezervler ve Dijital Borç Araçları

Operasyonel tabloda 17,4 milyar dolarlık devasa bir zarar görünse de, Strategy yönetimi likiditeyi korumak adına savunma hattını güçlendirdi. 2025 yılında tercihli hisse senetleri ve BTC hazinesi üzerinden 25,3 milyar dolarlık kaynak yaratarak üst üste ikinci kez ABD’nin en büyük özsermaye ihraçcısı olma unvanını korudu. Şirket, kurduğu 2,25 milyar dolarlık nakit rezervi sayesinde, önümüzdeki 2,5 yıl boyunca tüm temettü ve faiz yükümlülüklerini piyasa koşullarından bağımsız olarak karşılama kapasitesine ulaştı.

Şirketin finansal ekosisteminde kritik bir rol oynayan STRC adlı dijital kredi enstrümanı, düşük volatilite dönemlerinde 3,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Risk yönetimi ve sermaye artırımı için tamamlayıcı bir araç olarak kullanılan bu yapı, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara karşı şirketin manevra alanını genişletiyor. 2025 yılında elde edilen %22,8’lik BTC getirisi ve Ocak 2026’da portföye eklenen 41.002 adetlik yeni alım, yönetimin kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli biriktirme stratejisine sadık kaldığını kanıtlıyor.