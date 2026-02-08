BITCOIN (BTC)

El Salvador’da Bukele’ye Güçlü Destek Sürerken Bitcoin Politikası Sınırlı İlgi Görüyor

Özet

  • Nayib Bukele’nin kamuoyu desteği rekor seviyeye ulaştı.
  • Bitcoin politikası halk arasında sınırlı ilgi gördü.
  • IMF ile finansal görüşmeler devam ederken kripto adımları sürüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, göreve geldiği 2019 yılından bu yana kamuoyundan yüksek oranda destek almaya devam ediyor. Son yapılan anket sonuçları, halkın güveninin büyük ölçüde iç güvenlikteki iyileşmelere dayandığını ve ülkenin kripto para tercihlerinin ise vatandaşlar nezdinde sınırlı kaldığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Yüksek Onay Oranları ve Güvenlik Politikaları
2 Bitcoin Yasası ve IMF ile Görüşmeler
3 Chivo Cüzdanı ve Finansal Etkiler

Yüksek Onay Oranları ve Güvenlik Politikaları

Bukele’nin görev performansı hakkındaki kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 91,9’u olumlu görüş bildirirken, küçük bir kesim ise olumsuz kanaat belirtti. Araştırmada, yaklaşık yüzde 63’lük bir grup başkanı kesin olarak desteklediğini, yüzde 1,8 ise kesin olarak onaylamadığını ifade etti. Bukele ise sosyal medya üzerinden yapılan bu değerlendirmelere esprili bir yanıt verdi.

Yüksek onay oranlarının temel nedeni ise ülkede suç oranlarının azalması ve toplumsal güvenlikte sağlanan ilerlemeler olarak gösteriliyor. Bukele yönetimi, çetelerle mücadelede sert bir yaklaşım benimseyerek, potansiyel suçlular için büyük ölçekli bir cezaevi inşa etti.

Güvenlik koşullarındaki iyileşme, halkın yönetime olan desteğinde en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Özellikle son yıllarda cinayet oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşandığı, devletin bu alandaki hamlelerinin toplum üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bitcoin Yasası ve IMF ile Görüşmeler

Bukele liderliğinde, 2021 yılında Bitcoin’in yasal ödeme aracı ilan edilmesi uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak günlük hayatta Bitcoin kullanımının halen yaygınlaşmadığına dikkat çekiliyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 2,2’si Bitcoin uygulamasını eleştirirken, kripto parayla ilgili başka bir ayrıntı neredeyse hiç gündeme gelmedi.

Bukele, geçtiğimiz yıl verdiği bir mülakatta, projenin beklenen düzeyde yaygınlık kazanmadığını kabul etti.

Hükümet, gelen eleştirilere rağmen her gün bir Bitcoin satın alma stratejisini uygulamayı sürdürüyor ve ülkenin kripto para rezervleri artmaya devam ediyor.

Bu dönemde El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile temaslarını da sürdürdü. Hükümetle IMF arasında varılan son anlaşmalarda, bazı kripto para girişimlerinin kapsamının daraltılması öngörüldü. Ancak devletin kripto varlık alımlarını devam ettireceği sinyali paylaşıldı.

Chivo Cüzdanı ve Finansal Etkiler

IMF ile yürütülen müzakerelerde, devletin oluşturduğu Chivo adlı dijital cüzdan uygulamasının geleceği de gündeme geldi. Lansmandan bu yana dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve teknik aksaklıklar yönünde şikayetler alan uygulamanın devredilmesi veya kapatılması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Yönetim, kamuya ait bu uygulamanın kapatılması sonrası, özel sektörün geliştirdiği cüzdan hizmetlerinin ülkede faaliyet gösterebileceğini belirtiyor. Son gelişmeler kapsamında El Salvador, 2024 yılında IMF’den 1,4 milyar dolarlık finansman desteği sağladı. Fonun değerlendirmesinde, ülke ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 4 oranında büyüyeceği öngörüsü dile getirildi.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
