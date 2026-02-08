Bitcoin’de Kıyamet Senaryosu Gerçek mi Oluyor? O Rakam Kırılırsa Her Şey Çökecek

Bloomberg Intelligence kıdemli stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in 70.000 dolar seviyesinin altına sarkmasının ardından piyasalarda “domino etkisinin” başlayabileceği konusunda sert bir uyarı yayınladı. Ekim 2025’te görülen 126.000 dolarlık zirveden sonra yaşanan yüzde 45’lik sert geri çekilme, küresel finansal sistemin risk iştahında ciddi bir kırılma sinyali olarak değerlendiriliyor. Analist, özellikle Şubat ayı başındaki fiyat hareketlerinin ardından 64.000 dolar seviyesini küresel piyasaların kaderini belirleyecek kritik bir eşik olarak tanımlıyor.

Kritik Eşik 64.000 Dolar ve Ortalama Değer Teorisi

Mike McGlone’un 7 Şubat tarihli analizine göre, Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketleri basit bir düzeltmenin ötesinde, yıllardır süregelen aşırı spekülatif genişlemenin doğal bir sonucu olan “ortalamaya dönüş” sürecini işaret ediyor. 2008 küresel finans krizinden sonra piyasalara enjekte edilen bol likidite ile büyüyen dijital varlık, döngüsünün olgunlaşma aşamasına geçti. Bloomberg analisti, işlem hacimlerinin en yoğunlaştığı bölge olan 64.000 doların, piyasanın yapısal destek noktası olduğunu savunuyor.

Haftalık grafikler ve hacim verileri incelendiğinde, Bitcoin’in seçim yılından bu yana en çok temas ettiği bölgenin orta 60.000 dolar seviyeleri olduğu görülüyor. McGlone, bu seviyenin altına inilmesinin satış baskısını hızlandıracağını ve varlığın tarihsel ortalamasına doğru daha derin bir çekilme yaşatacağını öngörüyor. Mevcut verilerde, büyük kurumsal sahiplerin varlık dağıttığı, bireysel yatırımcıların ise 60.000 – 63.000 dolar bandında savunma yapmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

Varlığın yaşadığı bu volatilite, 5-6 Şubat tarihlerinde yüzde 15’lik tek günlük bir düşüşle en dramatik halini aldı. Hemen ardından gelen yüzde 11’lik tepki yükselişi fiyatı yeniden 70.000 dolar sınırına taşısa da, piyasadaki genel eğilim bir “kripto kışı” düzeltmesine girildiğini kanıtlar nitelikte seyrediyor. Özellikle ABD tabanlı spot Bitcoin ETF’lerinden 2026 başı itibarıyla başlayan net çıkışlar, kurumsal güvenin sarsılmaya başladığını gösteren en somut veri olarak öne çıkıyor.

Kriptodan Borsalara Sıçrayabilecek Riskler

Bitcoin ile S&P 500 endeksi arasındaki korelasyon, dijital varlığın artık sadece kendi ekosisteminde değil, genel risk iştahında öncü bir gösterge haline geldiğini kanıtlıyor. McGlone, Bitcoin’deki zayıflığın genellikle hisse senedi piyasalarındaki düşüşlerden önce geldiğini hatırlatarak, 64.000 doların kırılması durumunda “kumdan kalelerin” devrilebileceğini belirtiyor. Borsaların halen yüksek seviyelerde işlem görmesi, olası bir kırılmanın yaratacağı aşağı yönlü ivmeyi daha tehlikeli hale getiriyor.

Piyasadaki bu sarsıntının temelinde sadece teknik seviyeler değil, aynı zamanda makroekonomik belirsizlikler yatıyor. Gümrük vergisi tartışmaları, Fed’in faiz politikasına dair kafa karışıklıkları ve küresel ticaret riskleri, yatırımcıların daha güvenli limanlara sığınmasına neden oluyor. 126.000 dolarlık rekor seviyenin neredeyse yarısına gerileyen Bitcoin, geleneksel piyasalar için erken bir uyarı sistemi görevi görüyor.

Stratejistin “kumda çizilen çizgi” olarak nitelediği bu sınırın aşılması, sadece kripto para yatırımcılarını değil, teknoloji hisselerinden emtiaya kadar geniş bir yelpazedeki tüm riskli varlık sınıflarını yeniden değerlendirmeye zorlayacak. Haberin yazıldığı dakikalarda 69.464 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan lider kripto para birimi, haftalık bazda yüzde 11’lik kaybını koruyarak yatırımcıları diken üstünde tutmaya devam ediyor.