Jack Dorsey’in Block Şirketinde Yeniden Yapılanma: İş Gücü Daralırken Bitcoin Yatırımları Sürüyor

Jack Dorsey’nin kurucuları arasında yer aldığı finansal teknoloji şirketi Block Inc., ödeme sistemleri, ticari altyapı ve dijital varlık çözümlerine odaklanan küresel bir grup olarak biliniyor. Şirket, bireysel kullanıcılar için Cash App, işletmeler için ise Square markalarıyla faaliyet gösterirken, son yıllarda Bitcoin madenciliği ve yapay zekâ alanlarına da yatırım yapmaya başladı. Bu stratejik genişleme, şirketin yalnızca bir ödeme platformu olmaktan çıkıp daha kapsamlı bir finansal ekosistem kurma hedefinin parçası olarak görülüyor.

Performans Değerlendirmeleri Sırasında Olası İşten Çıkarmalar

Block, yıllık performans değerlendirmeleri kapsamında yüzlerce çalışana görevlerinin kaldırılabileceğine dair bildirimler göndermeye başladı. Sürecin, şirket genelinde yürütülen daha geniş bir yeniden yapılanma programının parçası olduğu belirtiliyor. Mevcut plana göre iş gücünün yüzde 10’una kadar bir kesimin etkilenebileceği ifade ediliyor; kasım ayı sonunda şirketin çalışan sayısı 11 binin biraz altında bulunuyordu. Yönetim, bu adımın maliyetleri kontrol altına almak ve operasyonel verimliliği artırmak için gerekli olduğunu vurguluyor.

Cash App ile Square’un Daha Yakın Entegrasyonu

2024’te başlatılan reorganizasyon süreci kapsamında Block, ürün grupları arasındaki bağları güçlendirmeye odaklanıyor. Özellikle bireysel ödemelerde kullanılan Cash App ile işletmelere yönelik Square altyapısının daha sıkı biçimde entegre edilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşımın, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmesi hem de şirket içi süreçlerde tekrarları azaltması bekleniyor. Yönetim, farklı birimler arasında veri paylaşımını artırarak daha tutarlı bir finansal ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Yeni Girişimler: Proto ve Goose

Block, mevcut iş kollarını sadeleştirirken bir yandan da yeni alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirketin Bitcoin madenciliği birimi Proto’nun kapasitesini genişletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Goose adı verilen yapay zekâ projesiyle, ödeme sistemleri ve veri analizinde daha gelişmiş çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar, şirketin yalnızca kısa vadeli maliyetleri değil, uzun vadeli teknolojik konumlanmasını da dikkate aldığını gösteriyor.

“Ödeme altyapısının geleceği, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için daha açık ve birlikte çalışabilir bir yapıya doğru evriliyor; Block’un rolü bu dönüşümü hızlandırmak.”

Piyasa tarafında, Block hisseleri cuma günü yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak haftayı yükselişle kapattı. Yatırımcıların, yeniden yapılanma planlarını ve yeni teknolojik girişimleri yakından izlediği belirtiliyor. Buna karşın, işten çıkarmalara yönelik belirsizliklerin kısa vadede hisse performansı üzerinde dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.

Şirketin 26 Şubat’ta dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Analistler, bu dönemde yaklaşık 403 milyon dolar düzeltilmiş kâr ve 6,25 milyar dolar gelir öngörüyor; hisse başına kâr beklentisi 68 sent seviyesinde bulunuyor. Bir önceki çeyrekte Block 461,5 milyon dolar net kâr ve 6,11 milyar dolar gelir açıklamıştı. Aynı dönemde brüt kâr yıllık bazda yüzde 18 artarken, Cash App gelirleri yüzde 24, Square gelirleri ise yüzde 9 yükselmişti.

Bitcoin tarafı şirket için önemli bir gelir kalemi olmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte Bitcoin işlemlerinden 1,97 milyar dolar gelir elde edildi; bu rakam bir yıl önce 2,4 milyar dolardı. Eylül ayı sonunda Block’un bilançosunda 8.780 Bitcoin bulunuyordu ve bu varlıkların değeri 1 milyar doların üzerindeydi. Aynı çeyrekte şirket, Bitcoin varlıklarının değerlemesinden 59 milyon dolar zarar kaydetti.

Geçtiğimiz kasım ayında Square, satış noktası terminalleri üzerinden doğrudan Bitcoin kabul edilmesine imkân tanıyan bir ödeme seçeneğini devreye aldı. Tüccarlar işlemleri Bitcoin’den Bitcoin’e gerçekleştirebiliyor ya da tutarı otomatik olarak itibari paraya çevirebiliyor. Bu adım, daha önce kart satışlarının bir kısmını Bitcoin’e dönüştürmeye imkân veren araçların üzerine inşa edildi ve Square ekosistemini dijital varlıklar açısından daha esnek hale getirdi. Platformu sekiz ülkede dört milyondan fazla satıcı kullanıyor.

“Bitcoin’i ticari işlemlere entegre etmek, işletmelerin yeni finansal akışlara daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanıyor.”