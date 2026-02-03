Wintermute Düşüşün Sebeplerini, Hedef ve Beklentilerini Paylaştı

Birçok önemli gelişmenin etkisiyle Bitcoin fiyatı 80 bin doların altına geriledi ve 2,55 milyar dolarlık tasfiye tetiklendi. Kripto para yatırımcıları zaten 3 aydır sıkıcı piyasalarla mücadele ediyordu ve bu dar aralıktan şiddetli kırılmayla kurtulmayı bekliyorduk. Peki Wintermute ne bekliyor? Kripto paralarda neler olacak?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Microsoft kazançları zaten bu düşüşün yolunu yapmıştı Mag7’nin karışık sinyaller veren kazanç raporları düşüşün başlıca sebeplerinden. Altın ve gümüş fiyatındaki sert düşüş, Warsh Fed adaylığı gibi sebepler de birbirini tetikleyen devasa satışların önünü açtı. Wintermute kripto paraların halen ayı piyasalarının tipik hareketi olarak kriptonun diğer varlıklara kıyasla yükselen ve düşen piyasalarda daha zayıf performans gösterdiğini söylüyor.

“Son iki aydır işlem gördüğümüz 95-85 bin dolarlık BTC aralığının üst sınırını reddettikten sonra, geçen Pazartesi günü zayıf bir görünüm vardı. Hafta sonu boyunca BTC, Trump’ın Nisan 2025’teki gümrük vergisi duyurusundan bu yana ilk kez 80 bin doların altına düştü. Ancak o dönemden farklı olarak, bu sefer işaret edilebilecek tek bir net katalizör yoktu. Bunun yerine, piyasalar AI anlatısını çürüten hayal kırıklığı yaratan Mag7 kazançları, Kevin Warsh’ın sürpriz Fed Başkanı adaylığı ve değerli metaller kompleksindeki köpüğün şiddetli bir şekilde çözülmesi gibi üçlü tehdidi sindirmek için birkaç güne ihtiyaç duydu. Gecikmeli tepki, gerçek satışların geleneksel olarak likit olmayan bir hafta sonu gerçekleşmesi anlamına geliyordu ve hafta başında kaldıraç oranının hala yüksek olmasıyla sonuç, kripto tarihinin en büyük 10. likidasyon olayı olan 2,55 milyar dolar oldu. Kripto, S&P500 ve ham petrolün pozitif sonuçlar kaydetmesi dışında, tüm varlıklar arasında en kötü performans gösteren varlık oldu.”

Kripto Paralarda Ne Olacak?

Şimdilik piyasaya volatilite geri döndüğü için analistler fiyat keşfi aşamasının başladığını söylüyor. Volatilitenin geri dönüp dönmeyeceği değil, ne zaman döneceği her zaman bir soruydu ve geçen hafta bunun için mükemmel bir ortam vardı. Geçen haftaki pozisyonlar da hareketin aşağı yönlü olma olasılığını artırdı.

“Bu durum, piyasanın genel olarak ağır ve katılımın sınırlı olduğu hissedildiği için masaya da yansıyor. Ocak ayı boyunca kurumlar piyasaları desteklerken, geçen haftaki manşetler belirsizliği artırdı ve bu seviyelerde piyasada çok az sayıda yeni alıcı kaldı. Açıkçası, bir süredir ayı piyasasında olduğumuzu söyleyebiliriz, özellikle de altcoin performansına, rallilerin ne kadar dar olduğuna ve X’teki duyarlılığa bakıldığında. Bu seferki fark, yapısal bir çöküşün (FTX, Luna, 3AC vb.) sonucu değil, makro ve dalgalı eğilimlerin konumlandırma, risk iştahı ve anlatılar tarafından yönlendirilen organik (ancak her zaman düzenli olmayan, bkz. 10/10) kaldıraç azaltmaya yol açmasıdır.”

Yön şimdilik aşağı ve ayı piyasalarının içindeyiz. O halde şaşırtıcı olan şey BTC’nin yeniden 98 bin dolar ve üzerini hedeflemesi olacaktır. Peki hiç mi umut yok?

Önceki ayı piyasalarından farklı olarak kripto paralar bu sefer birkaç katalizörden veya kriptoya özgü sorunlardan dolayı düşmüyor. Bu yüzden Wintermute analistleri umutlu.

“Zorunlu iflaslar veya domino etkisi olmadan, bu döngü önceki ayı piyasalarından daha hızlı çözülebilir. Altyapı daha güçlü, stabilcoin benimsenmesi artmaya devam ediyor ve kurumsal ilgi yok olmadı, sadece kenara itildi. Makro belirsizlik ortadan kalktığında ve Fed’in politika yolu netleştiğinde, muhtemelen 2026’nın ikinci yarısında, koşullar düzeldiğinde Mindshare hızla geri dönebilir. Şu anda, likidasyon sonrası pozisyonlama daha hafif, ancak inanç zayıf. İki ay boyunca aralık sınırları içinde kaldıktan sonra, yeniden fiyat keşfine döndük. Anlamlı bir yükseliş eğiliminden bahsetmek için henüz erken olsa da, böyle bir eğilim olursa, kripto ekosisteminde yapısal bir hasar olmadığı için, önceki ayı piyasalarında gördüğümüzden daha net bir şekilde son düşüş eğiliminden kopuş yaşanacaktır.”