BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Kripto Paralarda USS Lincoln Düşüşü

Özet

  • ABD yetkilisi: ABD ordusu, Arap Denizi'nde ABD Donanması'na ait USS Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdü.
  • İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracı, F-35 tarafından düşürüldü.
  • BTC 75.736
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 76 bin doları kaybetti. İran ile müzakereler devam ederken şimdi bir İHA düşürüldü. Bu durum ABD’nin artık daha sert tepki verebileceği bir olaya dönüşebilir. Trump zaten müzakerelerden pek umudu olmadığını ifade etmişti.

Bitcoin Düşüyor

Geçen Pazar İran’a saldırı ihtimali yatırımcıları satışa itmişti. Bu durum biraz önce düşürülen İHA ile sıcak bir konu olarak kalmaya devam edecek. Eğer İran tacizlerine devam eder ve ABD karşılık verirse her Pazar günü “saldırı kapıda” diyen haberler göreceğiz ve sonrasında risk piyasalarındaki düşüşü izleyeceğiz.

İran’a ait Shahed-139 insansız hava aracı, F-35 tarafından düşürüldü. ABD yetkilisi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“ABD ordusu, Arap Denizi’nde ABD Donanması’na ait USS Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdü.”

BTC fiyatı 75.688 dolara kadar geriledi. ABD borsaları alıcılı açılsa da sonradan satışlar piyasaları kapladı ve kripto paralardaki düşüşün sebeplerinden biri de bu. Kısmi hükümet kapanması nedeniyle istihdam verileri bu hafta gelmeyecek ve bu ay gelecek enflasyon rakamları da gecikebilir. Bu durum yeniden “veriler güvenilmez o yüzden sağlam raporlar gelene kadar faizleri sabit bırakalım” anlatısını Fed içinde büyütebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Capo Uyardı “SAKIN”, Bitcoin (BTC) 72.945 Dolara Geriledi

Bitcoin 76.400 Dolara Düştü “Artık Pes Ettiler”, ETH 1.800 Dolara İnebilir

Son Dakika: Bitcoin (BTC) 74.000 Doları Kaybetti

Wintermute Düşüşün Sebeplerini, Hedef ve Beklentilerini Paylaştı

Altın, Gümüş, ABD Piyasaları, Hisse Senetleri ve Kripto Paralar – 3 Şubat

Bitcoin Ne Yükseliyor Ne Düşüşe Devam Ediyor

Arizona Başsavcısı, Kripto ATM Dolandırıcılığına Karşı Uyarıda Bulundu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Japonya’da Kripto Varlık ETF’leri İçin Yol Haritası Belirleniyor
Bir Sonraki Yazı Wintermute Düşüşün Sebeplerini, Hedef ve Beklentilerini Paylaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Vitalik Buterin Binlerce Altcoini Çöpe Attı, Arbitrum ve Diğerleri Bile Var
ALTCOIN
Sıcak Gelişme: Capo Uyardı “SAKIN”, Bitcoin (BTC) 72.945 Dolara Geriledi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 76.400 Dolara Düştü “Artık Pes Ettiler”, ETH 1.800 Dolara İnebilir
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Son Dakika: Bitcoin (BTC) 74.000 Doları Kaybetti
BITCOIN (BTC)
Bir Bildirim, Büyük Fark Yaratır: Kripto İçin Canlı Haberler ve Haftanın Beklenen Anları
BITCOIN Haberleri
Lost your password?