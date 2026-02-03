Son Dakika: Kripto Paralarda USS Lincoln Düşüşü

Bitcoin yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 76 bin doları kaybetti. İran ile müzakereler devam ederken şimdi bir İHA düşürüldü. Bu durum ABD’nin artık daha sert tepki verebileceği bir olaya dönüşebilir. Trump zaten müzakerelerden pek umudu olmadığını ifade etmişti.

Bitcoin Düşüyor

Geçen Pazar İran’a saldırı ihtimali yatırımcıları satışa itmişti. Bu durum biraz önce düşürülen İHA ile sıcak bir konu olarak kalmaya devam edecek. Eğer İran tacizlerine devam eder ve ABD karşılık verirse her Pazar günü “saldırı kapıda” diyen haberler göreceğiz ve sonrasında risk piyasalarındaki düşüşü izleyeceğiz.

İran’a ait Shahed-139 insansız hava aracı, F-35 tarafından düşürüldü. ABD yetkilisi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“ABD ordusu, Arap Denizi’nde ABD Donanması’na ait USS Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdü.”

BTC fiyatı 75.688 dolara kadar geriledi. ABD borsaları alıcılı açılsa da sonradan satışlar piyasaları kapladı ve kripto paralardaki düşüşün sebeplerinden biri de bu. Kısmi hükümet kapanması nedeniyle istihdam verileri bu hafta gelmeyecek ve bu ay gelecek enflasyon rakamları da gecikebilir. Bu durum yeniden “veriler güvenilmez o yüzden sağlam raporlar gelene kadar faizleri sabit bırakalım” anlatısını Fed içinde büyütebilir.