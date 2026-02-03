Japonya’da Kripto Varlık ETF’leri İçin Yol Haritası Belirleniyor

Japonya, kripto varlık endeks yatırım fonlarının (ETF) 2028 yılına kadar menkul kıymetler yasası ve vergi düzenlemeleriyle eşgüdümlü olarak kullanıma sunulmasına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Yetkili makamlardan onay gelirse, kripto ETF’leri, Japonya’da bireysel ve kurumsal yatırımcıların mevcut menkul kıymet hesapları üzerinden kripto varlıklara daha kolay erişmesini sağlayabilecek. Şu anda ülkedeki yatırımcılar, kriptoya erişmek için borsalarda hesap açmak ve dijital cüzdan yönetimi gibi nispeten karmaşık süreçlerle uğraşmak durumunda kalıyor.

Kripto ETF’lerine İlgide Artış

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 başında kullanıma sunulan Bitcoin ETF’lerinin ardından Japonya’da da benzer adımların atılmasına yönelik beklentiler yükseldi. ABD’deki piyasada yaklaşık 130 milyar dolar değerinde varlık yönetiliyor ve bu ürünler emeklilik fonları ile üniversiteler tarafından da ilgi görüyor. Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Convano Consulting Direktörü Motoyuki Azuma, Japon yatırımcıların kripto varlıkların portföylerde yer almasına şüpheyle yaklaşabildiğini dile getirdi.

“Birçok Japon yatırımcı, portföyümüzde Bitcoin tutmanın güvenilirliğini sorgulayabiliyor. ETF’ler ise kripto yatırımlarına resmiyet ve güven kazandırıyor, açıklaması daha kolay hale getiriyor,” ifadelerini kullandı.

2024 yılında Laser Digital Holdings tarafından yapılan bir ankete göre, ülkedeki kurumsal yatırımcıların yüzde 54’ü önümüzdeki üç yıl içinde kripto varlıklara yatırım yapmayı planladığını aktardı. Ancak, Azuma kısa vadeli yatırım stratejilerinin mevcut piyasa koşullarında zorlaştığını da belirtti.

“Bitcoin’in Net Varlık Değeri’ne göre yapılan stratejiler artık daha zor ama uzun vadeli alternatif varlık planı kapsamında kripto ETF’leri çok daha kolay olacak,” diye aktardı.

Düzenleyici Engeller ve Güvenlik Kriterleri

Japonya’da kripto ETF’lerinin piyasaya sunulabilmesi için Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın onayı ve Yatırım Fonu Kanunu’nda değişiklik gerekiyor. Bu değişiklikle birlikte, kripto varlıklar “belirli varlıklar” kategorisine alınacak. Ancak düzenleyiciler, özellikle son yıllarda yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle, saklama ve müşteri koruma standartlarına daha fazla odaklanıyor.

2024 yılında yerel bir kripto platformunda yaşanan güvenlik ihlalinde 306 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybı yaşanmıştı. Bu durum, düzenleyicilerin sıkı önlemler almalarını gerektirdi. Yetkililer, 2026 yılında yapılması planlanan yasal düzenleme ile kripto varlıkların finansal enstrüman olarak tanınmasını hedefliyor.

Vergi ve Finansal Kurumların Rolü

Japonya’da şu anda kripto gelirleri “çeşitli gelirler” altında yüzde 55’e varan oranlarda vergilendiriliyor. Hükümetin 2026 vergi reformuyla belirli kripto varlıklar için hisse senetlerinde olduğu gibi yüzde 20 oranında sabit vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu değişimin, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için kripto yatırımına olan ilgiyi artırabileceği değerlendiriliyor.

Ülkedeki büyük finans kuruluşları da kripto ETF alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nomura Varlık Yönetimi, SBI Global Varlık Yönetimi, Daiwa Varlık Yönetimi ve Mitsubishi UFJ grubu çatısı altındaki kuruluşlar, potansiyel ürünlerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. SBI Holdings’in, Bitcoin ve XRP’yi izleyen bir ETF ürününün lansmanını planladığı aktarıldı.

SBI Holdings iştiraki SBI VC Trade Başkanı Tomohiko Kondo, ocak ayında yaptığı açıklamada kripto varlıkların yalnızca alım-satım işlemlerinin ötesine geçtiğini ifade ederek, fon gelirleri ve çeşitli stratejiler üzerinden yatırımcılara farklı imkanlar sunulduğunu belirtti.

Nomura Holdings Kıdemli Genel Müdürü Hajime Ikeda ise yasa değişikliğinin hemen ardından kripto ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin mümkün olmadığını savundu. Ikeda, müşteri bilgi protokolleri ve güvenlik gibi pratik konularda genel bir netlik sağlanmadan, ürünlerin aceleyle çıkarılmasının riskli olabileceğini dile getirdi.