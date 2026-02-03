Elon Musk’ın Kripto Para İş İlanı, 2021’e Geri Mi Dönüyor?

2021 yılında yaşadıklarını unutmayan yatırımcılar sonsuza kadar Musk’ın kripto paralardan uzak kalmasını isteyecektir. Ciddi yükselişlere neden olsa da Elon Musk devasa kayıpları da o günlerde tetiklemişti. Epeydir ismi kripto paralarla yan yana anılmayan Musk şimdi xAI için yayınlanmış iş ilanıyla gündemde.

Elon Musk ve Kripto Para İşi

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, SpaceX ile birleşerek 1,25 trilyon dolarlık tek bir şirkete dönüştü. Bu birleşmenin ardından AI şirketi kripto para iş ilanı yayınladı. Yapay zeka modellerini eğitecek kripto para uzmanları aranan ilanda “piyasaların inceliklerini bilen” uzmanlar aranıyor.

“Kripto Uzmanı olarak, tescilli etiketleme araçlarını kullanarak yüksek kaliteli açıklamalar, değerlendirmeler ve uzman gerekçelendirmeler sağlayarak xAI’nin öncü yapay zeka modellerini geliştirmede hayati bir rol oynayacaksınız. Teknik ekiplerle yakın bir şekilde çalışarak, özellikle kripto para birimi ve dijital varlık piyasalarına odaklanarak yeni yapay zeka görevlerinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini destekleyeceksiniz. Derin alan bilginiz, on-chain analizi, DeFi protokolleri, perpetual vadeli işlemler ve türev işlemleri, borsa arası arbitraj, fragmente piyasalarda piyasa mikro yapısı, MEV farkındalıklı yürütme, kripto alfa sinyalleri için makine öğrenimi ve yüksek volatiliteli 7/24 piyasalarda portföy/risk yönetimi dahil olmak üzere, kantitatif kripto stratejilerindeki karmaşık sorunların seçimi ve titiz bir şekilde çözülmesinde yol gösterici olacaktır. Bu rol, keskin niceliksel düşünme, gelişen talimatlara hızlı adaptasyon ve dinamik bir ortamda kesin, teknik olarak sağlam eleştiriler ve çözümler sunma becerisi gerektirir.” – İş İlanı

Elbette adayların bu pozisyon için finans alanında master, doktora yapması da isteniyor. Anlaşılan o ki Elon Musk kripto paraları sevmediğini söylese de onları müşterileri olarak görmekten rahatsız değil.

SpaceX ve xAI Birleşmesi

2 Şubat’ta tamamlanan anlaşmaya göre Musk’ın SpaceX ve xAI şirketleri birleşti. Dünkü duyuruda bu birleşmenin ardından yeni doğan şirket “AI, roketler ve uzay tabanlı internet ile (ve dışında) Dünya’daki en iddialı, dikey entegre inovasyon motoru” olarak tanımlandı. En değerli iki şirketini bir araya getiren Musk SpaceX’i 2002, xAI’ı 2023 yılında faaliyete geçirmişti.

SpaceX, geçen yıl 800 milyar dolar değerlemeyle ikincil hisse satışı başlattı. Bu yılın başlarında xAI, yaklaşık 230 milyar dolar değerlemeyle 20 milyar dolarlık finansman turunu tamamladı. Birleşen şirketler halka arzın ardından 1,25 trilyon dolar değere sahip olacak.