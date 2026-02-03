Kripto Para Yasası Başka Bahara Kaldı, 2026’nın Hayal Kırıklığı

Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte kripto para yasalarının hızla çıkması bekleniyordu. Ancak şimdiye kadar sadece stablecoinleri ilgilendiren GENIUS yasalaşabildi. Piyasalara netlik getirmeyi amaçlayan CLARITY ise halen tartışmaların odağında. 2026 yılında takvimin esnetilmemesi gerektiğinden aksi halde yasanın yetişmeyeceğinden bahsetmiştik. Muhtemelen öyle olacak.

2026 Kripto Para Yasası

Trump kripto paraları ilgilendiren birçok kararname imzaladı ve onun atadığı kurum başkanları da kripto dostu hamleler yaptı. Ancak bunların hiçbiri yasalardan büyük değildir. Kripto dostu SEC başkanı gider ve yerine Gensler gibi biri geri gelir ardından kripto politikası yeniden eski katı dönemine döner. Veya Trump gider Harris gelir kripto paralar lehine Trump tarafından imzalanan tüm kararnameleri iptal eder. Ancak yasalar böyle değildir. Başkanlar gitse de yasalar kalır.

Bu yüzden kripto paralarda uzun vadeli iyimserli için kripto dostu yasaların ilerlediğini görmemiz gerekiyor. 2026 ara seçim yılı ve bu yıl erkenden seçim için tatil başlayacak yani vakit dar.

Senato Bankacılık Komitesi ve Senato Tarım Komitesi’nde piyasa yapısı tasarısını ilerletme çabaları, aylarca süren müzakerelerin ardından halen istenen noktada değil. İki partili ilerlemeyen yasanın daha da gecikmesi ve ara seçimler nedeniyle bu yıl yetişmemesi bekleniyor.

Varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı şirketi Stifel’in Washington politika stratejisti Brian Gardner şunları söyledi;

“Ara seçim yılındayız. Yasama süresi erken sona erecek. Tasarıda henüz çözülmesi gereken birçok sorun var ve Senato’da iki partinin desteğini alamıyor… Bu yıl tasarıyı geçirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu kimse söyleyemez.”

Bankalar vs Kripto Endüstrisi

Lobicilik belgeli biçimde Amerika’da yasaldır ve kripto ile banka lobicileri karşı karşıya. Yasanın iki partili ilerleyememesinin sebeplerinden biri de bu. Temmuz ayında Kongre tarafından kabul edilen stablecoin yasası GENIUS stablecoin ihraççılarının müşterilerine sadece dolar destekli dijital tokenleri tuttukları için faiz vermelerini yasaklayan bir hüküm içeriyordu.

Yasanın kabulünden bu yana, bankacılık sektörü GENIUS Yasası’nın üçüncü tarafların (borsalar?) stablecoin sahiplerine ödül sunmasına izin veren bir “boşluk” bıraktığını savunarak, milletvekillerinden piyasa yapısı tasarısında bu boşluğu kapatmalarını istedi. Senato Bankacılık taslağı yayınlandığında kripto topluluğu bankalar hedefine ulaştığı için taslağa karşı çıktı.

Coinbase stablecoin ödüllerinin gerekli olduğu çıkışını da yapında Scott, markup’ı süresiz olarak erteledi. Bloomberg’e göre, Senato Bankacılık Komitesi şu anda odak noktasını konut mevzuatına kaydırıyor ve Şubat sonu veya Mart ayında piyasa yapısı tasarısına geri dönmeyi planlıyor. Elbette o zamana kadar başka öncelikler ortaya çıkmazsa.

Demokratlar destek vermek için kripto paralar için siyasi etik yasası istiyor. Bu ısrarlarını GENIUS için de görmüştük ve bu sefer kararlılar. Hem süreç Mart ayına ertelendi hem de henüz uzlaşıya varılabilmiş değil. İki partili taslağın oluşması, taslağın meclislerde oylanması ve Trump’ın onayına gitmesi 1-2 ay sürebilecek bir şey.

Kongre, 10 Ağustos 2026 – 7 Eylül 2026 tarihleri arasında geleneksel yaz tatiline girecek. Bu tatil dönüşünde (Eylül ayında), Kongre kısa bir süreliğine (yaklaşık 3-4 hafta) tekrar toplanıp bu sefer de ara seçimler için tatil yapacak. Yani 10 Ağustos ile 6 Kasım arasında yasama büyük ölçüde çalışmayacak. Bu yüzden vakit dar.