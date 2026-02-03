EkonomiKripto Para

Altın, Gümüş, ABD Piyasaları, Hisse Senetleri ve Kripto Paralar – 3 Şubat

Özet

  • Microsoft kazanç raporları diken üstündeki yatırımcıları hızla satışa yönlendirmişti ancak şimdilik hava değişiyor.
  • Nvidia, Microsoft ve Amazon'un OpenAI’a 60 milyar dolara kadar taahhütlerde bulunmaya hazırlanıyor.
  • S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 yükselirken, Asya ve Avrupa hisse senetleri toparlanıyor. Dolar yeniden zayıflarken bu durum altın, gümüş ve kriptonun lehine.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 74 bin dolardan uzaklaştı ve 78 bin dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Kripto paralar için bugün nispeten iyi. Peki ABD hisse senedi piyasalarında son durum ne? Yapay zeka balonu tartışmaları devam ediyor mu? Altın, gümüş ve daha birçok önemli konuyu ele alacağız.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları, Altın, Gümüş
2 Kripto Paralar ve Takvim

ABD Piyasaları, Altın, Gümüş

Microsoft kazanç raporu diken üstündeki yatırımcıları hızla satışa yönlendirmişti ancak şimdilik hava değişiyor. Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısı için daha fazla harcama yapacağını açıklaması AI balonu tartışmalarının önünü kesti. Meta’nın bu yıl beklentilerin çok üzerinde 135 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi açıkladı. Microsoft, daha yüksek sermaye harcamaları ve daha yavaş bulut büyümesi sinyali verdikten sonra gerilese de genel duyarlılık toparlanıyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 yükselirken, Asya ve Avrupa hisse senetleri toparlanıyor. Dolar yeniden zayıflamaya başladı. Bu durum altın ve gümüşü yeniden zirvelere itiyor. Merkez bankaları politika gevşetme imkanı ararken, yatırımcılar emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon baskılarını artırabileceği riskiyle temkinli.

Nvidia, Microsoft ve Amazon’un OpenAI’a 60 milyar dolara kadar taahhütlerde bulunmayı tartıştığı ortamda risk iştahının canlanması beklenir. İran ve ABD arasındaki müzakerelerin nasıl ilerlediğini takip edeceğiz, Trump günlerdir müzakerelere atıfta bulunup “gerekirse zor da kullanırız” diyor.

Kripto Paralar ve Takvim

Bu hafta ABD istihdam verileri gelecekti ancak kısmi hükümet kapanması nedeniyle JOLTS bugün 18:00’da gelmeyecek. Cuma günü işsizlik ve tarım dışı istihdam gibi rakamların da yayınlanması beklenmiyor yani bugün önemli bir ekonomik gösterge yok. Fed’den Barkin, SC First Steps Pastides Alumni Center’da ABD ekonomisi hakkında konuşma yaptı.

17:40’ta Fed’den Bowman, Florida’nın West Palm Beach kentinde düzenlenen WSJ Live etkinliğinde moderatörlü bir tartışmaya katılacak. 19:00’da Trump Kolombiya Cumhurbaşkanı ile görüşecek ve 22:00’da imza törenine katılacak.

ABD borsalarındaki toparlanma Bitcoin’in 78 bin doları korumasına yardımcı olabilir. Altcoinler de bu süreçte aşırı satışların sonucu olarak ulaştıkları diplerden toparlanmaya çalışacaktır. Ancak Trump olduğu sürece her an yeni bir son dakika gelişmesinin her şeyi tepe taklak edebileceği unutulmamalıdır.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
