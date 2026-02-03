JPMorgan Raporu: Family Office’larda Yapay Zekâ Yatırımları Zirvede, Dijital Varlık İlgisi Sınırlı

JPMorgan’ın 2026 Global Family Office Raporu, dünyanın dört bir yanındaki varlıklı ailelerin yatırım eğilimlerini ve önceliklerini ortaya koydu. 30 ülkede faaliyet gösteren ve ortalama 1,6 milyar dolar varlığa sahip 333 family office’in katılımıyla hazırlanan raporda, dijital varlıklara ilginin oldukça düşük olduğu; aile ofislerinin büyük bölümünün ise yapay zekâyı ana yatırım teması olarak gördüğü belirtildi.

Yapay Zekâ ve Yatırım Öncelikleri

Araştırmaya göre family office’lerin yüzde 65’i yapay zekâyı mevcut ya da gelecekteki yatırım stratejilerinde öncelikli bir alan olarak tanımlıyor. Sağlık teknolojileri yüzde 50 ile ikinci sırada yer alırken, altyapı yatırımları yüzde 41 ile üçüncü sırada bulunuyor. Dijital varlıklar ve buna benzer temaları öncelikli görenlerin oranı ise yüzde 17’ye kadar düşüyor.

Bununla birlikte, yapay zekâya gösterilen ilgiye rağmen family office’lerin yarısından fazlası büyüme sermayesi veya girişim sermayesi yatırımlarında yer almıyor. Altyapı yatırımlarında ise yüzde 79’luk bir kesimin henüz herhangi bir tahsisi bulunmuyor.

J.P. Morgan’ın Alternatif Yatırımlar Küresel Başkanı Kristin Kallergis Rowland, bu eğilimi şu sözlerle ifade etti:

Alternatif yatırımlar artık taktiksel bir tamamlayıcı değil, stratejik bir sütun hâline geldi.

Dijital Varlıklara İlgide Sınırlı Artış

Rapora göre, family office’lerin portföylerinde dijital varlıkların payı ortalama yüzde 0,4 seviyesinde kalıyor. Bu oran içinde Bitcoin ise sadece yüzde 0,2’lik bir kısmı oluşturuyor. Ayrıca, ofislerin yüzde 89’u tamamen sıfır dijital varlık pozisyonu taşırken, yüzde 72’sinin de portföyünde altın yatırımı bulunmuyor.

Buna karşılık, bazı ofislerin dijital varlıklara olan ilgisinde artış gözlemleniyor. NOIA Capital’in yatırım direktörü Muhammed Yeşilhark, son bir yılda family office’lerin dijital varlıklara daha yapısal ve düzenli şekilde yatırım yapmaya başladıklarını belirtti:

Family office’ler ‘dijital deneyciler’den düzenli alokasyon yapan kurumlara evriliyor; düşük oranlarda da olsa dijital varlık yatırımları artıyor.

BNY Mellon’un Ekim ayında yayımladığı bir çalışmada, ultra yüksek gelirli aile ofislerinin yüzde 74’ünün dijital varlıklara yatırım yaptığı veya bu alanı araştırdığı aktarıldı. Bu artışta mevzuattaki gelişmeler ve daha güvenli saklama çözümlerinin rol oynadığı belirtildi.

Küresel ve Bölgesel Eğilimler

Görülen çekingenliğe rağmen, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bazı aile ofislerinin dijital varlık yatırımlarını artırdığı aktarıldı. Hong Kong merkezli VMS Group’un Re7 Capital’e yaptığı 10 milyon dolarlık yatırım ve BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes’e bağlı Maelstrom’un 250 milyon dolarlık özel fon girişimi, bu eğilimi destekledi. Ayrıca, Hong Kong ve Singapur’daki aile ofislerinin dijital varlık yatırımlarında ciddi büyüme sinyalleri olduğu belirtildi.

Öte yandan, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklar konusundaki yaklaşımı family office’lere kıyasla daha canlı görünüyor. 2025 sonunda Coinbase ve Glassnode tarafından yapılan bir ankette, kurumsal yatırımcıların yüzde 70’i Bitcoin’in değerinin düşük olduğunu düşünürken, yüzde 62’si pozisyonlarını koruduğunu veya artırdığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal danışmanların yüzde 32’sinin müşteri portföylerinde dijital varlıklara yer verdiği, bu oranın geçtiğimiz yıl yüzde 22 olduğu belirtildi. Singapur merkezli Revo Digital Family Office’in yatırım direktörü Zann Kwan, yeni nesil yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin arttığına dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl Bitcoin ETF’lerine ilgiyle başladılar, şimdi ise doğrudan token tutmanın farkını öğreniyorlar” dedi.