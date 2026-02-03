Bitcoin Ne Yükseliyor Ne Düşüşe Devam Ediyor

BITCOIN (BTC)

  • Jelle: Haftalık destek seviyesinin üzerine çıkabilir ve orada kalabilirsek, boğalar yeniden canlanabilir. O zamana kadar, gri kutu direnç seviyesidir.
  • Checkonchain ETF çıkışlarının toplu kaçış görünümü sunmaması ve vadeli işlemlerde diplerin long tetikleme devam etmesi gibi nedenlerden dönüşten umutlu.
  • Columbus: Fiyatın altında hala birikmiş likidite var ve daha öngörülebilir yol, önce bir kez daha düşüş, ardından uygun bir tepki olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
BTC’nin 3 aydır oyalandığı dar aralığı yakında kırması bekleniyordu ve büyük bir tasfiye dalgasıyla bunu başardı. Dört yıllık döngü anlatısı kırılmanın aşağı yönlü olacağını zaten söylüyordu. Şimdiyse grafik ne tam geri dönüş sinyali veriyor ne de düşüşü devam ettiriyor. Bitcoin için sıradaki hamle ne?

1 Bitcoin (BTC) Döner Mi?
2 Ayı Piyasaları Başlıyor

Bitcoin (BTC) Döner Mi?

2021 çöküşünü hatırlayanlar Bitcoin’in bir daha dönmeyecekmiş gibi sürekli daha derin dipler yaptığını ve bunun doğurduğu endişenin neye benzediğini biliyor. BTC düşmeye başladığında bir daha 60 bin veya 50 bin doları göremeyecek gibi hissedersiniz ve uzun süre göremez de. Şimdi Bitcoin’in son kez 80, 90 ve 100 bin dolarlı fiyatları görüp düştüğünden endişelenen yatırımcılar BTC’nin 60 bin seviyelerine gelmemesini umuyor.

Peki halen umut var mı? Jelle takma isimli analist var diyor.

BTC haftalık destek seviyesinin altında kapandı, ancak şu ana kadar 2025’in en düşük seviyesini aşmadı veya kaybetmedi.

Haftalık destek seviyesinin üzerine çıkabilir ve orada kalabilirsek, boğalar yeniden canlanabilir. O zamana kadar, gri kutu direnç seviyesidir.”

Kilit destek dirence dönüşmüş durumda ve önümüzdeki günlerde kripto paralarda volatilite daha da artacak.

Ayı Piyasaları Başlıyor

Bitcoin fiyatının ETF maliyet ortalamasının da altına inmesi artık daha büyük kayıpların yaklaştığını söylüyor. _Checkonchain bazı verilerin önceki ayı piyasalarına ve beklenen ortalama nazaran kripto paralar için halen umut verici olduğunu söylüyor.

“Bitcoin’in 80 bin doların altına düşmesi, fiyatı Gerçek Piyasa Ortalaması ve ortalama ETF maliyet tabanının altına itti, ancak temel veriler bunun nihai teslimiyet olayı değil, ayı piyasasına daha da derin bir ilerleme olduğunu gösteriyor.

– ETF çıkışları önemli ölçüdeydi, ancak yine de döngü sonundaki paniğe özgü “toplu kaçış” profilinden yoksundu.

– Onchain kayıpları artıyor, ancak henüz gerçek teslimiyet sırasında genellikle görülen yoğunlukta değil.

– Vadeli işlem piyasaları, trader’ların dipte long pozisyon almaya çalıştığını göstermeye devam ediyor; bu, kalıcı dip seviyelerin nadiren oluştuğu bir rejimdir.”

Columbus küçük sıçramaların satıcılar karşılandığını ve düşüşün henüz tamamlanmadığını söylüyor.

“Fiyatın altında hala birikmiş likidite var ve daha öngörülebilir yol, önce bir kez daha düşüş, ardından uygun bir tepki.”

