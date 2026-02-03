Vitalik Buterin’in 1,2 Milyon Dolarlık Ethereum Satışı Piyasada Endişe Yarattı

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin’in son ETH satışları, kripto para piyasasında dikkat çekici bir hareketlilikle karşılandı. Buterin’in kişisel cüzdanına bağlı olduğu düşünülen hesaptan yaklaşık 493 adet Ethereum’un (yaklaşık 1,16 milyon dolar) elden çıkarıldığı bildirildi. Bu gelişme, Ethereum fiyatının hassas bir bölgeye gerilediği bir dönemde gerçekleşti.

Buterin’in ETH Satışı ve Aktarımlarının Detayları

2023 yılında kurulan ve COVID ile olası gelecek pandemiler üzerine araştırmalar yürüten Kanro isimli biyoteknoloji vakfı da Vitalik Buterin tarafından hayata geçirilmiş bir kuruluş. Son satışı izleyen saatlerde, Buterin’e ait olduğu belirtilen cüzdandan, Kanro’ya 500 bin dolarlık USDC transfer edildi.

On-chain analiz platformu Lookonchain, söz konusu işlemlerin detaylarını paylaşırken, Buterin’in son zamanlarda daha büyük miktarlarda ETH hareketi yaptığını aktardı. Son dönemde toplamda 16.384 Ethereum’un farklı adreslere aktarılması, sektörde dikkat çeken gelişmelerden biri haline geldi. Takipçiler ve bazı analistler, bu tür büyük transferlerin Ethereum ekosisteminin desteklenmesi amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Piyasa Tepkileri ve Uzman Görüşleri

Vitalik Buterin, son dönemde Ethereum’un geleceğine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada,

“Ethereum’un hem sağlam hem de sürdürülebilir bir dünya bilgisayarı olması yönündeki agresif yol haritasını sürdürmek istiyoruz”

ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Bazı uzmanlar, bu tür satışların genellikle yatırımcı cephesinde endişeye yol açtığını söylüyor. Piyasa koşullarına dair görüş bildiren bir Ethereum topluluk üyesi ise,

“Ethereum’daki tüm göstergeler rekor seviyede. TVL, işlemler, aktif kullanıcılar, hepsi zirvede. Fiyat ne zaman uyum sağlar?”

dedi.

Fiyat Performansı ve Teknik Seviyeler

Ethereum fiyatı, 2.100 ila 2.300 dolar arasındaki kritik destek bölgesinde işlem görmeye başladı. Tarihsel olarak bu seviye, Ethereum için güçlü bir destek noktası olarak kabul ediliyor. Haziran 2025’te buradan başlayan yükselişin kısa süre sonra rekor seviyelere ulaştığı biliniyor.

Öte yandan, Şubat-Mayıs 2025 döneminde ETH fiyatı bu bandın altına düşmüş ve 1.400 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında toparlanma yaşansa da, mevcut piyasa koşulları daha kırılgan olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar; artan olumsuz hava, jeopolitik riskler ve uzun süredir devam eden fiyat düşüşlerinin seviyenin kırılma riskini yükselttiğine işaret ediyor.

Piyasa oyuncuları, son düşüşlerin yatırımcıların projeye olan güvenini kaybetmesinden ziyade, likidasyon baskısından kaynaklandığını iddia ediyor. Bu görüşü paylaşan trader Axel Bitblaze, Ethereum’daki satış dalgasını şu şekilde yorumladı:

“Bu normal bir satış değil. Açıkça bir pozisyonun likidite nedeniyle zorla kapatılması yaşandı. RSI gibi göstergeler de sadece sarsıntılı dönemlerde bu seviyeye gelir.”

Bitblaze ayrıca, geçmişte benzer hareketlerden sonra Ethereum’un genellikle bu bölgede dengelendiğini belirterek,

“Genellikle zarar çoktan oluşmuştur, fiyat yatayda hareket eder; bundan sonrası zaman meselesidir.”

ifadesini kullandı.

Sonuç olarak, Ethereum’un kritik seviye üzerindeki fiyat hareketleri yakından izleniyor. Büyük işlem ve transferler bir yandan endişe yaratırken, bazı analistler piyasanın uzun vadede sağlıklı bir noktada kalabileceğini düşünüyor.