Aave Kurucusu Stani Kulechov, Londra’da 22 Milyon Sterlinlik Konut Satın Aldı

Aave’nin kurucusu Stani Kulechov, Londra’nın Notting Hill semtinde 22 milyon sterlin (yaklaşık 30 milyon dolar) değerindeki bir malikâne satın aldı. Bu işlem, geçtiğimiz yıl lüks konut piyasasında gerçekleşen en pahalı ev satışlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Londra Lüks Konut Piyasasında Büyük Satın Alma

Resmî mülk kayıtlarına göre, söz konusu alım Kasım ayında tamamlandı. Transaction, İngiltere’de hükümetin yeni bütçesini açıklamasından günler önce gerçekleşti. Emlak aracıcılığı yapan şirketlerin daha önceki fiyat bilgilendirmelerine kıyasla yaklaşık 2 milyon sterlinlik bir indirimle kapatılan bu satın alma, son dönemde zayıflayan Londra lüks konut piyasasının bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Satın alınan beş katlı Victoria dönemi evi, Notting Hill’in popüler bölgelerinden birinde geniş manzaralara sahip. Satış, son yıllarda yabancı yatırımcılara getirilen yüksek vergiler ve konut talebindeki gerileme nedeniyle azalan işlem hacminin yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Emlak araştırma şirketi LonRes’in verilerine göre, 2025 yılında 5 milyon sterlinin üzerindeki konutların satışı bir önceki yıla göre önemli oranda – yüzde 40 kadar – azaldı. Uzmanlar ayrıca, önümüzdeki dönemlerde ek vergi değişikliklerinin premium emlak talebini daha da sınırlayabileceği görüşünü paylaşıyor.

Stani Kulechov Kimdir ve Aave’nin Büyümesi

Estonya doğumlu ve Finlandiya’da büyüyen Stani Kulechov, 2017 yılında merkeziyetsiz finans platformu Aave’yi kurdu. Bugün Aave, toplam kilitli varlık büyüklüğü bakımından en büyük DeFi borç verme platformlarından biri olarak sektörün önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.

Kulechov, Avara isimli ana şirketin CEO’luğunu da yürütüyor. Avara; Lens Protocol adlı sosyal ağı, GHO sabit kripto parasını ve Family isminde bir dijital cüzdanı kapsayan çeşitli projeler geliştiriyor. Gelişen bu ekosistemle birlikte Kulechov, kripto varlık sektöründe etkili bir figür olarak tanınıyor.

Kulechov’un satın alma işlemiyle ilgili, “Satın alınan mülk, Londra’nın en gözde bölgelerinden Notting Hill’de ve beş katlı bir yapıya sahip,” ifadesi sektörde öne çıkıyor.

Aave’de Yönetişim Tartışmaları ve Son Gelişmeler

Aralık ayında, Stani Kulechov’un önemli bir yönetişim oylaması öncesinde yaklaşık 10 milyon dolar değerinde AAVE tokenı satın alması tekrar eleştirilerin odağı oldu. Bu işlemin, oy gücünü artırmak için yapıldığı iddiaları platformda tartışmalara yol açtı.

Benzer şekilde, Aave ekosistemindeki marka ve varlık kontrolüyle ilgili yapılan yönetişim tekliflerinde bazı paydaşlar süreçlerin tek taraflı yürütülmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Ayrıca, bazı katılımcılar ürün kararlarının ve ücret değişimlerinin DAO’dan ziyade özel şirketleri daha çok avantajlı kıldığı görüşünü aktardı.

Aave topluluğundaki bazı katkıcılar, “En büyük cüzdanların oy gücünün yarıdan fazlasına sahip olması endişe verici,” şeklinde yorumda bulundu.

Aralık ortasında, Stani Kulechov ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Aave protokolüne ilişkin uzun soluklu incelemesini herhangi bir yaptırım olmadan tamamladığını açıkladı. Ayrıca, Aave Labs’ın Avrupa’da MiCA yetkilendirmesini aldığı ve Aave V4 sürümü için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.