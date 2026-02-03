ASTER

HYPE Coin Rakibi Gelirinin Yüzde 80’ini Token Geri Alımına Harcayacak

Özet

  • 4 Şubat 2026'dan itibaren Aster, günlük platform ücretlerinin %80'ine kadarını ASTER geri alımına ayıracak.
  • Aster fiyatı güne yüzde %5'e yakın kazançla devam ediyor.
  • Bitcoin izin verirse fiyat artık dipten toparlanabilir. 0,8 ve 1,4 doların ardından yeni ATH yolculuğu başlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcılarının DeFi platformlarına daha fazla yönelmesi şaşırtıcı olmadı. Hyperliquid bu süreci fırsata çevirerek CEX görünümlü DEX trendinin ilklerinden oldu ve liderliği kazandı. Aster gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan alternatiflerse pazar payı yakalamak için farklı stratejiler izliyor.

İçindekiler
1 Aster Coin Token Geri Alımı
2 Aster Coin Fiyat Tahmini

Aster Coin Token Geri Alımı

Binance kurucusu CZ tarafından açık biçimde desteklenen Aster geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hayatımıza girdi. Hyperliquid rakibi olarak doğsa da halen kayda değer ölçüde pazar payı yakalayamadı. İlk günlerinde CZ’nin desteğiyle önemli miktarda aktivite görse de bugünlerde CZ’nin desteği ters tepiyor.

Sosyal medyada Binance borsasına karşı başlatılan boykot kampanyaları Hyperliquid’in işine yaradı. Hyperliquid aynı anda hem Binance hem de Aster’in rakibi.

Aster ekibi bugün token fiyatını desteklemek için bu kaotik ortamda altıncı geri alım programını duyurdu. Buna göre günlük platform gelirlerinin yüzde 80’i ASTER geri alımı için kullanılacak. Üstelik otomatik olacak.

“ASTER için Sürekli Yapılandırılmış Destek

4 Şubat 2026 tarihinden itibaren Aster, günlük platform ücretlerinin %80’ini ASTER geri alımlarına ayıracaktır:

Otomatik Günlük Geri Alım (ücretlerin %40’ı) — Her gün otomatik olarak gerçekleştirilir, tutarlı zincir içi destek ve kademeli arz azaltımı sağlar. Bu, token değerinin öngörülebilir bir temelini oluşturur.

– Otomatik Cüzdan: 0x664827c71193018D7843f0D0F41A5D0D6dcEBE0F

Stratejik Geri Alım Rezervi (ücretlerin %20-40’ı) — Piyasa koşullarına göre hedeflenen geri alımlar için tahsis edilir. Bu rezerv, volatiliteye yanıt verme ve fırsatlar ortaya çıktığında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma esnekliği sağlar.

– Stratejik Cüzdan: 0xe5779AEEf4ccC5Ec4fD78f008063D7DC4D0A780c

Tüm işlemler tamamen zincir üzerinde ve kamuya açık olarak doğrulanabilir. Uygulama hakkında düzenli güncellemeler sağlayacağız.”

Aster Coin Fiyat Tahmini

BTC fiyatındaki düşüşe şimdilik ara verilmesi ve buyback programı nedeniyle Aster güne yüzde 5’e yakın kazançla devam ediyor. Sürekli yatay ilerleyen fiyat ağır ağır düşerek daha derin diplere kapı aralıyor. Lansmandan sonra CZ’nin desteğiyle bazı denemeler olsa da Aster için gördüğümüz şey büyük ölçüde istikrarlı bir düşüş.

Binance FUD’u daha ne kadar etkiler, genel piyasa hissiyatı artık yükselişe imkan tanır mı bilinmez ancak olası yükselişte 0,8 dolar üzeri kapanışlar belirleyici olacak. 20 Kasım tarihinde 1,4 doları aşarak düşüş trendini sonlandırmaya çalışsa da başarılı olamayan Aster’in bu sefer 0,8 ve 1,4 doları aşması gerekiyor. 0,5 dolar altı kapanışlara eğer protokolün gelir düşüşü eşlik ederse sonuçları yıkıcı olabilir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
