HYPE Coin Rakibi Gelirinin Yüzde 80’ini Token Geri Alımına Harcayacak

FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcılarının DeFi platformlarına daha fazla yönelmesi şaşırtıcı olmadı. Hyperliquid bu süreci fırsata çevirerek CEX görünümlü DEX trendinin ilklerinden oldu ve liderliği kazandı. Aster gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan alternatiflerse pazar payı yakalamak için farklı stratejiler izliyor.

Aster Coin Token Geri Alımı

Binance kurucusu CZ tarafından açık biçimde desteklenen Aster geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hayatımıza girdi. Hyperliquid rakibi olarak doğsa da halen kayda değer ölçüde pazar payı yakalayamadı. İlk günlerinde CZ’nin desteğiyle önemli miktarda aktivite görse de bugünlerde CZ’nin desteği ters tepiyor.

Sosyal medyada Binance borsasına karşı başlatılan boykot kampanyaları Hyperliquid’in işine yaradı. Hyperliquid aynı anda hem Binance hem de Aster’in rakibi.

Aster ekibi bugün token fiyatını desteklemek için bu kaotik ortamda altıncı geri alım programını duyurdu. Buna göre günlük platform gelirlerinin yüzde 80’i ASTER geri alımı için kullanılacak. Üstelik otomatik olacak.

“ASTER için Sürekli Yapılandırılmış Destek 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren Aster, günlük platform ücretlerinin %80’ini ASTER geri alımlarına ayıracaktır: Otomatik Günlük Geri Alım (ücretlerin %40’ı) — Her gün otomatik olarak gerçekleştirilir, tutarlı zincir içi destek ve kademeli arz azaltımı sağlar. Bu, token değerinin öngörülebilir bir temelini oluşturur. – Otomatik Cüzdan: 0x664827c71193018D7843f0D0F41A5D0D6dcEBE0F Stratejik Geri Alım Rezervi (ücretlerin %20-40’ı) — Piyasa koşullarına göre hedeflenen geri alımlar için tahsis edilir. Bu rezerv, volatiliteye yanıt verme ve fırsatlar ortaya çıktığında değer yaratmayı en üst düzeye çıkarma esnekliği sağlar. – Stratejik Cüzdan: 0xe5779AEEf4ccC5Ec4fD78f008063D7DC4D0A780c Tüm işlemler tamamen zincir üzerinde ve kamuya açık olarak doğrulanabilir. Uygulama hakkında düzenli güncellemeler sağlayacağız.”

Aster Coin Fiyat Tahmini

BTC fiyatındaki düşüşe şimdilik ara verilmesi ve buyback programı nedeniyle Aster güne yüzde 5’e yakın kazançla devam ediyor. Sürekli yatay ilerleyen fiyat ağır ağır düşerek daha derin diplere kapı aralıyor. Lansmandan sonra CZ’nin desteğiyle bazı denemeler olsa da Aster için gördüğümüz şey büyük ölçüde istikrarlı bir düşüş.

Binance FUD’u daha ne kadar etkiler, genel piyasa hissiyatı artık yükselişe imkan tanır mı bilinmez ancak olası yükselişte 0,8 dolar üzeri kapanışlar belirleyici olacak. 20 Kasım tarihinde 1,4 doları aşarak düşüş trendini sonlandırmaya çalışsa da başarılı olamayan Aster’in bu sefer 0,8 ve 1,4 doları aşması gerekiyor. 0,5 dolar altı kapanışlara eğer protokolün gelir düşüşü eşlik ederse sonuçları yıkıcı olabilir.