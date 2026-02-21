Winvest — Bitcoin investment
ASTER

ASTER İçin Kritik Eşik: 0,81 Dolar Hedefi Masada

Özet

  • ASTER uzun süredir dar bantta sıkışarak büyük hareket sinyalleri veriyor.
  • Analistler, olası kırılım öncesi likidite tuzağı yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
  • Kritik destek korunursa fiyatın 0,80 dolar bölgesine yönelmesi mümkün görünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken altcoin’lerden biri olan ASTER, teknik analiz odaklı yorumlarıyla yeniden gündemde. Analist Ardi’ye göre token, son haftalarda en uzun konsolidasyon sürecine girmiş durumda. Özellikle 0,90–1,00 dolar bandından sonra gelen bu yatay sıkışma, piyasanın bir sonraki büyük hareket öncesi enerji topladığına işaret ediyor olabilir. Son verilere göre ASTER yaklaşık 0,72 dolar civarında işlem görürken, günlük bazda sınırlı da olsa pozitif bir performans sergiliyor.

İçindekiler
1 Likidite Avı Senaryosu Masada
2 Kritik Hedef: 0,81 Dolar

Ardi’nin değerlendirmesine göre mevcut yapı teknik açıdan klasik bir konsolidasyon örneği. Fiyat hâlâ yükseliş trend desteğinin üzerinde yer alıyor ve bu da genel yapının henüz bozulmadığını gösteriyor. Analist, bu tarz sıkışmaların çoğunlukla trend sonu değil, trend devamı sinyali verdiğini vurguluyor. Özellikle fiyatın 0,78–0,81 dolar bandındaki direnç altında hareket etmesi, piyasada potansiyel bir kırılım beklentisini canlı tutuyor.

Likidite Avı Senaryosu Masada

Ardi’ye göre en olası senaryo, doğrudan bir kırılımdan ziyade önce bir “likidite süpürme” hareketi. Bu modelde fiyat, direnç seviyelerinin biraz üzerine iğne atarak geçici bir yükseliş yaratabilir. Bu tür hareketler genellikle geç giren yatırımcıları tuzağa düşürür ve ardından fiyat tekrar bant içine çekilir. Böylece piyasada zayıf eller elenirken, daha güçlü bir yükseliş için zemin hazırlanır.

Bu görüş, son dönemde birçok altcoin’de görülen piyasa davranışıyla da örtüşüyor. Örneğin yakın zamanda bazı DeFi token’larında benzer likidite tuzakları yaşanmış ve ardından güçlü toparlanmalar gelmişti. Analistler, düşük hacimli kırılımlara temkinli yaklaşılması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

ASTER tarafında işlem hacmi de dikkat çekici. 24 saatlik hacmin 120 milyon doların üzerine çıkması, sıkışma dönemine rağmen piyasada ciddi bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu da olası bir kırılımın sert olabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Kritik Hedef: 0,81 Dolar

Teknik açıdan en çok konuşulan seviye ise 0,80–0,81 dolar bandı. Ardi, dikdörtgen formasyonun ölçülü hareket hedefinin tam olarak bu bölgeye işaret ettiğini belirtiyor. Yani mevcut yatay bandın yüksekliği, yukarı yönlü kırılım sonrası fiyatın ulaşabileceği potansiyel mesafeyi ortaya koyuyor.

Bu hedefin güçlü olmasının bir diğer nedeni ise yatay dirençle örtüşmesi. Aynı bölgede hem teknik formasyon hedefi hem de geçmiş fiyat reaksiyonları bulunuyor. Bu tür “confluence” alanları, teknik analistler tarafından yüksek olasılıklı bölgeler olarak kabul ediliyor.

Öte yandan risk senaryosu da masada. Eğer yerel destek kırılırsa, fiyatın önceki kırılım bölgesine doğru geri çekilmesi mümkün. Ancak analiste göre bu durum trendin tamamen bozulduğu anlamına gelmez. Daha çok piyasanın yeni talep aradığı bir “reset” hareketi olarak yorumlanabilir.

Kripto piyasasında benzer yapıların sık görülmesi, ASTER’in yalnız olmadığını gösteriyor. Son haftalarda birçok altcoin yatay sıkışma içinde hareket ediyor. Bu durum, yatırımcıların makro belirsizlikler nedeniyle risk iştahını sınırlı tuttuğunu düşündürüyor. Ancak genelde bu tarz dönemler, volatilitenin yeniden artmasından hemen önce yaşanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE Coin Rakibi Gelirinin Yüzde 80’ini Token Geri Alımına Harcayacak

Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket

Aster ve HYPE Coin Ocak Ayında Kaç Dolar Olabilir?

Aster ve Hyperliquid (HYPE) Coin Grafikleri ve Bilmeniz Gereken Önemli Gelişmeler

Yatırımcıların Takibe Aldığı Altcoin’ler Kritik Eşikte: Yeni Bir Trend Mi Başlıyor?

Hyperliquid (HYPE) Neden Bu Kadar İlgi Görüyor? HYPE ve Aster Tahminleri

Aster Coin Ekibi Trump ile Arayı Yapmaya Çalışıyor, Hedef Kaç Dolar?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Aave’de Yönetim Krizi Derinleşiyor: BGD Labs Ayrılığı Ekosistemi Sarsabilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Aave’de Yönetim Krizi Derinleşiyor: BGD Labs Ayrılığı Ekosistemi Sarsabilir
ALTCOIN
Kripto Piyasasında Ocak 2026’da 370 Milyon Dolarlık Saldırı: Güvenlikte Alarm Zilleri
Güvenlik
Solana’da Fiyat Baskısı Güçleniyor: $50 Seviyesi Tartışılıyor, Ağda Yenilikler Sürüyor
Solana (SOL)
Aave Ekosisteminde Yönetişim Krizi: Ana Geliştirici Ekibin Ayrılma Kararı Etki Yarattı
DEFI
SOL Fiyatında Sıkışma Alarmı: Büyük Hareket Kapıda Olabilir
Solana (SOL)
Lost your password?