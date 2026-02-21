ASTER İçin Kritik Eşik: 0,81 Dolar Hedefi Masada

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken altcoin’lerden biri olan ASTER, teknik analiz odaklı yorumlarıyla yeniden gündemde. Analist Ardi’ye göre token, son haftalarda en uzun konsolidasyon sürecine girmiş durumda. Özellikle 0,90–1,00 dolar bandından sonra gelen bu yatay sıkışma, piyasanın bir sonraki büyük hareket öncesi enerji topladığına işaret ediyor olabilir. Son verilere göre ASTER yaklaşık 0,72 dolar civarında işlem görürken, günlük bazda sınırlı da olsa pozitif bir performans sergiliyor.

Ardi’nin değerlendirmesine göre mevcut yapı teknik açıdan klasik bir konsolidasyon örneği. Fiyat hâlâ yükseliş trend desteğinin üzerinde yer alıyor ve bu da genel yapının henüz bozulmadığını gösteriyor. Analist, bu tarz sıkışmaların çoğunlukla trend sonu değil, trend devamı sinyali verdiğini vurguluyor. Özellikle fiyatın 0,78–0,81 dolar bandındaki direnç altında hareket etmesi, piyasada potansiyel bir kırılım beklentisini canlı tutuyor.

Likidite Avı Senaryosu Masada

Ardi’ye göre en olası senaryo, doğrudan bir kırılımdan ziyade önce bir “likidite süpürme” hareketi. Bu modelde fiyat, direnç seviyelerinin biraz üzerine iğne atarak geçici bir yükseliş yaratabilir. Bu tür hareketler genellikle geç giren yatırımcıları tuzağa düşürür ve ardından fiyat tekrar bant içine çekilir. Böylece piyasada zayıf eller elenirken, daha güçlü bir yükseliş için zemin hazırlanır.

Bu görüş, son dönemde birçok altcoin’de görülen piyasa davranışıyla da örtüşüyor. Örneğin yakın zamanda bazı DeFi token’larında benzer likidite tuzakları yaşanmış ve ardından güçlü toparlanmalar gelmişti. Analistler, düşük hacimli kırılımlara temkinli yaklaşılması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

ASTER tarafında işlem hacmi de dikkat çekici. 24 saatlik hacmin 120 milyon doların üzerine çıkması, sıkışma dönemine rağmen piyasada ciddi bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu da olası bir kırılımın sert olabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Kritik Hedef: 0,81 Dolar

Teknik açıdan en çok konuşulan seviye ise 0,80–0,81 dolar bandı. Ardi, dikdörtgen formasyonun ölçülü hareket hedefinin tam olarak bu bölgeye işaret ettiğini belirtiyor. Yani mevcut yatay bandın yüksekliği, yukarı yönlü kırılım sonrası fiyatın ulaşabileceği potansiyel mesafeyi ortaya koyuyor.

Bu hedefin güçlü olmasının bir diğer nedeni ise yatay dirençle örtüşmesi. Aynı bölgede hem teknik formasyon hedefi hem de geçmiş fiyat reaksiyonları bulunuyor. Bu tür “confluence” alanları, teknik analistler tarafından yüksek olasılıklı bölgeler olarak kabul ediliyor.

Öte yandan risk senaryosu da masada. Eğer yerel destek kırılırsa, fiyatın önceki kırılım bölgesine doğru geri çekilmesi mümkün. Ancak analiste göre bu durum trendin tamamen bozulduğu anlamına gelmez. Daha çok piyasanın yeni talep aradığı bir “reset” hareketi olarak yorumlanabilir.

Kripto piyasasında benzer yapıların sık görülmesi, ASTER’in yalnız olmadığını gösteriyor. Son haftalarda birçok altcoin yatay sıkışma içinde hareket ediyor. Bu durum, yatırımcıların makro belirsizlikler nedeniyle risk iştahını sınırlı tuttuğunu düşündürüyor. Ancak genelde bu tarz dönemler, volatilitenin yeniden artmasından hemen önce yaşanıyor.