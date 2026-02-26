HYPE ve ASTER Coin İçin Sıradaki Hedefler Kaç Dolar?

Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına henüz 1 saat kalmıştı ve İran müzakereleri sona erdi. İlerleyen saatlerde yeni görüşme olabilir dense de olumlu olumsuz henüz resmi duyurular gelmedi. Önümüzdeki saatler kripto paralar için hareketli geçecek. Peki HYPE ve ASTER için tahminler ne yönde?

Kripto Paralar Son Durum

BTC 68 bin doları korumak için mücadele ediyor. Nvidia piyasa öncesi işlemlerde %1,4 yükseldi ve risk piyasalarındaki iyimserliğin temel sebebi son kazanç raporu. Fed’den Miran 16:45’te TV programında açıklamalar yapacak. 18:00’da Fed’den Bowman, Senato Bankacılık Komitesi’nde banka denetimi konusunda ifade verecek.

Gündem İran ve ilerleyen saatlerde gelecek açıklamalar piyasalar için belirleyici olacak. Trump’ın 1-6 Mart’ı son tarih olarak duyurması artık bugün gerçek bir ilerleme görmemiz gerektiğini söylüyor. Eğer ikinci tur görüşmeler de olacaksa ilk 3 saatlik toplantının ardından bununla ilgili de açıklamalar gelecektir.

ABD işsizlik başvuruları 212K geldi tahminler 216K ve önceki 206 bin seviyesindeydi bu yüzden çok sürpriz bir rakam değil. Üst düzey İranlı yetkili şunları söyledi;

“ABD ‘nükleer ve nükleer olmayan konuları ciddi bir şekilde ayırırsa’ bir anlaşma çerçevesine varılması mümkün. Cenevre’de ABD ile yapılan görüşmeler yoğun ve ciddi geçti.”

Aster ve HYPE Coin

6 Şubat tarihinde 0.406 dolarda dip yaptıktan sonra Aster destek olarak 0,68 doları kazandı. Binance FUD bir miktar öfkenin Aster’e kaymasına neden olsa da yeni nesil DEX platformu halen ayakta. Lansmandan bugüne genel piyasa hissiyatı altcoin için yükselişe izin vermediğinden yerinde saysa da 0.786 doların aşılmasıyla Aster yeni zirvesini hedefleyebilir.

0.904 doların destek olarak geri kazanılması Kasım-Aralık dönemine dönüşü beraberinde getirirken 1.40 dolar direncinin kırılmasına kapı aralayabilir. Fakat genel piyasa hissiyatı İran, tarife restleşmelerinin geri dönme riski, makroekonomi gibi sebeplerden pek de boğalar lehine görünmüyor. Bu yüzden 0,68 desteğin kaybedilme potansiyeli de var.

Kripto paralarda yaşanan yıkıma rağmen halen güçlü kalmayı başarabilen HYPE Coin bu ay 35 dolar zirvesine kadar tırmanmıştı. Şimdi 28 doları destek olarak koruyor. Önümüzdeki günlerde 31,3 doların aşılmasıyla yeniden 35 dolar test edilebilir. Emtia hareketliliği veya kripto para piyasalarında iştahın yeniden canlanması yükseliş için tetikleyici olacak.