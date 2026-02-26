Bitcoin’da 23 Aylık Döngü Teorisi ve Piyasadaki Son Gelişmeler

Bitcoin, beş hafta boyunca düşen haftalık kapanışların ardından ilk kez yeşil bir haftalık mum yakaladı. Bu toparlanma, uzun süren değer kaybı döneminin ardından kripto piyasasında iyimserliği artırdı. Piyasanın bu hareketi, bazı yorumcular tarafından ayı piyasasının sona erdiğine dair bir işaret olarak görülüyor.

23 Aylık Döngü Teorisi Neden Gündemde?

Son günlerde deneyimli bir yatırımcının yaptığı analiz, kripto para yatırımcılarının dikkatini çekti. Bu analize göre, Bitcoin’in her döngüde zirveden dip noktasına ulaşma süresi tam olarak 23 ay sürüyor. Mevcut veriler, piyasanın son tüm zamanlar zirvesinin üzerinden 23 ay geçtiğini gösteriyor. Analizde vurgulanan bu zamanlama, önceki döngülerle de örtüşüyor.

23 aylık döngü teorisini savunan Coinvo Trading, açıklamasında şu görüşe yer verdi:

Bitcoin, her döngüde tüm zamanlar zirvesinden tam 23 ay sonra ayı piyasası dibine ulaştı. Şu an 23 aydayız. Bu, bugüne kadar hiç şaşmadı.

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt ise bu gözlemin, piyasada öne çıkan diğer anlatılardan daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Ortaya koyulan tablo, ayı piyasasının şubat ayında sona erebileceğini ve gelecek ay piyasada toparlanmanın başlayabileceğini işaret ediyor.

Piyasa Verileri ve Yatırımcı Davranışları

Bitcoin ve altcoinlerdeki hızlı fiyat düşüşünden sonra, piyasa değerinde de dikkate değer bir toparlanma gözlendi. Toplam piyasa değeri 2,19 trilyon dolardan 2,32 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, yatırımcıların artan iyimserliğini yansıtıyor. Ayrıca Google Trends verileri, “Bitcoin Al” aramalarının 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu gelişme, yeni yatırımcıların sektöre ilgi göstermeye başladığına işaret ediyor.

Ancak bazı uzmanlar, piyasadaki canlanma için henüz erken olabileceğine dikkat çekiyor. Tarihsel zincir üstü verilere göre, sürdürülebilir bir toparlanma için piyasanın en az altı ay daha zamana ihtiyacı olduğuna inanılıyor. Buna ek olarak, stabilcoin net girişlerinin şubat ayının son haftasında negatif kaldığı görülüyor. Bu veri, 23 aylık döngü teorisini desteklemek konusunda zayıf bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Stabilcoin Hareketleri ve Piyasa Dinamikleri

Lisk platformunun Araştırma Başkanı Leon Waidmann, stabilcoin giriş çıkışlarının önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Son haftalarda, borsalara giren stabilcoin miktarı çıkan miktarın gerisinde kalmış durumda. Bu eğilimin, alım yönlü baskının Bitcoin için kalıcı bir yükseliş başlatmaya yetmediğini gösterdiği ifade ediliyor.

Son bir yıldaki tüm büyük Bitcoin rallileri, güçlü stabilcoin girişleriyle desteklenmişti. Şimdi ise büyük çıkışlar dikkat çekiyor. Net çıkış yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Bitcoin’in sürdürülebilir bir yükseliş yakalaması için bu tablonun değişmesi gerekiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yaşanan toparlanmaya rağmen, ayı piyasasının kesin olarak sona erdiğine yönelik görüşlerde hâlâ temkinlilik öne çıkıyor. Mevcut analizler, 70 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kritik bir eşik olduğunu vurguluyor. Fiyatın bu seviyeyi aşması ve burada kalıcı olması, piyasadaki iyileşmenin güçlenmesi açısından önemli görülüyor.