Aave, 1 Trilyon Dolarlık Kredi Hacmini Aşarak DeFi Ölçeğini Genişletiyor

Özet

  • Aave, toplam kredi hacmiyle DeFi sektöründe tarihi bir eşik aşmayı başardı.
  • Protokol hem bireysel hem de kurumsal aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
  • Yönetim tarafında ise fon tahsisatı ve gelir paylaşımı konusunda topluluk içinde tartışmalar yaşanıyor.
COINTURK
COINTURK

Merkeziyetsiz finans dünyasında önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Blockchain tabanlı kredi protokolü Aave, toplam kredi işlem hacminde 1 trilyon doları geçerek hem sektörde ilk oldu hem de geleneksel finans devleriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Böylece bugüne kadar deneysel bir alan olarak görülen DeFi, küresel bankacılıkla aynı ligde değerlendirilmeye başlandı.

İçindekiler
1 Aave’nin Yükselişi ve Piyasalardaki Rolü
2 Kurumların DeFi’ya Yönelimi ve Yeni Fırsatlar
3 DAO Yönetimi ve Finansman Tartışmaları

Aave’nin Yükselişi ve Piyasalardaki Rolü

Aave, kullanıcıların kripto varlıklarını ödünç vererek getiri sağlayabildiği ya da teminat göstererek hızlıca borç alabildiği bir protokol olarak öne çıkıyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Stani Kulechov, yaptığı değerlendirmede Aave’nin sadece birkaç yıl önce bir fikir olarak başladığını, bugün ise onchain kredi ekosisteminin merkezinde yer aldığını ifade etti.

“Bugün Aave, zincir üstü borçlanmanın belkemiğini oluşturuyor ve açık, küresel, durdurulamaz yeni bir finansal sisteme güç veriyor.”

Aave, 2017’de ETHLend ismiyle piyasaya adım attı ve 2018’de bugünkü adına kavuştu. Başlangıçta eşler arası kredi odaklı olan platform, zamanla DeFi sektöründe likidite merkezi haline geldi. Güncel verilere göre, protokolde 27 milyar doların üzerinde toplam değer kilitli durumda bulunuyor.

Kurumların DeFi’ya Yönelimi ve Yeni Fırsatlar

Aave’nin ulaştığı rekorun arkasında yalnızca bireysel yatırımcılar değil, aynı zamanda kurumsal aktörler de yer alıyor. Ağustos ayında Aave Labs, Ethereum üzerinde kurumsal yatırımcılara hitap eden Aave Horizon’ı başlattı. Bu yeni platform, tokenleştirilmiş reel varlıkları teminat göstererek stabilcoin kredi olanakları sunmayı amaçlıyor.

VanEck, WisdomTree ve Securitize gibi geleneksel finans şirketlerinin bu yeni piyasaya erken aşamada dahil olması, kurumların DeFi altyapısını test etmeye başladığını gösteriyor. Kulechov ayrıca, güneş enerjisi altyapısı, batarya depolama sistemleri ve robotik gibi varlıkların tokenleştirileceği yeni bir büyüme alanına dikkat çekti. Bu alanların 2050 yılına kadar büyük bir piyasa hacmine ulaşabileceğini ileri sürüyor.

DAO Yönetimi ve Finansman Tartışmaları

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Aave protokolünün yönetiminde birtakım görüş ayrılıkları yaşanıyor. Topluluk, şu günlerde Aave Labs’a 42,5 milyon dolar tutarında stabilcoin ve 75 bin adet AAVE token tahsis edilmesini öngören bir öneri üzerinde oy kullanıyor. Bu finansman karşılığında şirket, Aave markalı tüm ürünlerden elde edilen geliri merkeziyetsiz özerk organizasyonun, yani Aave DAO’nun hazinesine aktarmayı taahhüt ediyor.

Destek verenler, bu önerinin teşvikleri uyumlu hale getirip platformda merkeziyetsizliği artıracağını savunurken; eleştiriler ise sağlanan finansmanın büyüklüğü ve gelir akışının paylaşımı konusunda yoğunlaşıyor.

Aave’nin 1 trilyon dolarlık kredi hacmini aşması, merkeziyetsiz finansın mevcut potansiyelini ve önümüzdeki dönemdeki büyüme olasılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle kurumların bu sisteme giderek daha fazla ilgi göstermesi, DeFi ile geleneksel finans arasındaki geçişin hızlanabileceğine işaret ediyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
