Bitcoin’de 10.00 Satış Modeli Tartışması: Jane Street Davası Sonrası Dalgalanmalar

Kripto piyasasında son dönemde öne çıkan bir tartışma, Bitcoin fiyatlarında uzun süredir gündem olan “sabah saat 10.00 satışları”nın ani şekilde ortadan kalkması oldu. Bazı piyasa aktörleri, bu değişimin büyük ticaret şirketlerinden Jane Street ile ilgili yeni hukuki gelişmelerin ardından yaşandığını öne sürüyor.

10.00 Satış Modelinde Ani Değişim

Kripto dünyasında içerik üreten George, sabah saatlerinde görülen dalgalanmanın kaybolduğunu vurguladı. Haftalar boyunca sabah saatlerinde güçlenen Bitcoin’in, ABD saatiyle 10.00 civarında hızlı düşüşler gösterdiği gözlenmişti. Ancak son günlerde bu alışılmış modelde değişiklik yaşandı; Bitcoin fiyatı yukarı yönlü hareket etti ve haftalık kapanış pozitif bölgeye geçti.

George, Jane Street ile ilgili dava süreçlerinin manşetlerde yer almaya başlamasının ardından, bu günlük düşüş eğiliminin belirgin biçimde zayıfladığını ve piyasa davranışında dikkat çekici bir değişim gözlendiğini aktardı.

Spekülasyonlar ve İddialar

Ash Crypto isimli piyasa takipçisi, Jane Street’in algoritmik olarak aylar boyunca her gün saat 10.00’da Bitcoin satışı yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Ash, bu hareketlerin fiyatı aşağı çektiğini, bireysel yatırımcıların pozisyonlarının kapanmasına neden olduğunu ve daha düşük seviyelerden tekrar alım imkânı yarattığını ileri sürdü.

Ash, şirket hakkında dava açıldıktan sonra bu 10.00 satışlarının tamamen durduğunu ve Bitcoin’in uzun zamandan sonra en güçlü performansını gösterdiğini savundu. Ancak bu iddiaların henüz doğrulanmış bir kanıta dayanmadığı ve spekülasyon niteliği taşıdığı ifade edildi.

Jane Street ve Piyasadaki Rolü Tartışılıyor

Sosyal medyada Bull Theory tarafından yapılan değerlendirmede ise Jane Street’in geçmişte yaşanan büyük likidasyon ve düşüş günlerinin arkasında olup olmadığının sorgulandığı görüldü. Özellikle 10 Ekim’deki sert düşüş ile diğer tarihler arasında örtüşen tekrarlar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, şirketin kısa sürede büyük miktarda işlem geliri elde ettiği, Hindistan’da regülasyonlara takıldığı ve son dönemde BlackRock’un Bitcoin ETF’ine büyük yatırım yapan aktörlerden biri olduğu hatırlatıldı.

Bull Theory, sakıncalı olduğu iddia edilen modelin Mayıs ve Ekim aylarının “10”uncu günlerinde, günü ise saat 10.00’da tekrarlandığını öne sürdü ve muhtemel bir örüntüye işaret etti. Ancak doğrudan bir ilişki ya da kesin delil paylaşılmadı.

Jane Street, yüksek frekanslı alım-satım stratejileriyle tanınan, küresel finans piyasalarında önde gelen ticaret firmalarından biri olarak biliniyor. Şirketin bir süredir hem Amerika’da hem farklı ülkelerde düzenleyici kuruluşların radarında olması, kripto pazarındaki etkisinin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Piyasada yapılan yorumlarda, Bitcoin fiyatındaki değişimlerin sadece tek bir piyasa aktörünün davranışıyla açıklanamayacağı da dile getiriliyor. Türev piyasası pozisyonları, ETF’lere yönelik giriş-çıkışlar, likidite koşulları ve genel makro ekonomik ortam, kripto varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Şu an için 10.00 satışı kalıbının zayıfladığı gözleniyor. Ancak bu değişimin tesadüfi mi, yapısal mı, yoksa piyasa likiditesindeki genel bir dönüşümle mi ilgili olduğu belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili tartışmalar sosyal medya platformlarında sıcaklığını sürdürürken, piyasa katılımcıları Bitcoin’in gün içi hareketlerindeki yeni eğilimleri dikkatle izlemeye devam ediyor.