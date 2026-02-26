Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

KuCoin Pay ve Zypto Ortaklığıyla Kripto Paralar Günlük Harcamalara Taşınıyor

Özet

  • KuCoin Pay ile Zypto arasında entegrasyon gerçekleştirildi ve yeni ödeme imkânları sunuldu.
  • Kullanıcılar, kripto bakiyeleriyle günlük alışveriş ve ödeme işlemleri yapabiliyor.
  • Ortaklık, kripto paraların günlük yaşama entegrasyonunda ekosistemin gelişimine işaret ediyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para borsası KuCoin, ödeme çözümü KuCoin Pay’i merkeziyetsiz finans odaklı ödeme uygulaması Zypto ile entegre ettiğini duyurdu. Bu iş birliği, dijital varlıkların sadece alım-satım amaçlı değil, gerçek dünyada da doğrudan harcamalara yönlendirilmesini amaçlıyor.

İçindekiler
1 Gerçek Dünya Kullanımı ve Hizmetler
2 KuCoin Pay ve Desteklenen Kripto Paralar
3 Ekosistemin Büyümesi ve Yeni Açılımlar

Gerçek Dünya Kullanımı ve Hizmetler

KuCoin Pay üzerinden Zypto’nun uygulamasına entegre edilen yeni sistemde, kullanıcılar mevcut kripto para bakiyelerini kullanarak bir dizi finansal hizmete ulaşabiliyor. Visa kart bakiye yükleme, hediye kartı satın alma, fatura ödeme ve mobil hatlara TL yükleme gibi birçok işlev doğrudan uygulama içinde kullanılabiliyor. Ödeme seçeneklerinin, ilerleyen dönemde ek özelliklerle daha da genişletilmesi planlanıyor.

KuCoin Pay ve Desteklenen Kripto Paralar

KuCoin Pay platformu, Bitcoin, USDT, USDC ve KuCoin’in kendi tokeni KCS dahil olmak üzere 50’den fazla kripto parayla işlem yapılmasını mümkün kılıyor. Yatırıma ek olarak harcama işlemlerinde de kullanılabilen bu platform, hem bireysel hem de ticari kullanıcıların alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını kripto paralara entegre etmeyi hedefliyor.

Bu modelde, borsa cüzdanlarında yer alan kripto paraların günlük alışveriş ve ödemelerde doğrudan değerlendirilmesi sağlanıyor. Şirketler, bu altyapıyla dijital paraların kullanımını pratikleştirirken kullanıcılar da farklı platformlar arasında transfer gereksinimi duymadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Joe Parkin, Zypto’nun kurucu ortağı olarak entegrasyon sayesinde kullanıcıların kripto paralarını gerçek dünyada doğrudan harcayabileceğini ve bu iş birliğinin dijital varlıkların parasal işlevini güçlendirdiğini dile getirdi. KuCoin’in yöneticisi Alicia Kao ise, KuCoin Pay’in amacının kripto ödemelerini günlük yaşama entegre etmek olduğunu, Zypto ile ortaklığın bu hedefe katkı sunduğunu aktardı.

Ekosistemin Büyümesi ve Yeni Açılımlar

KuCoin Pay’in Zypto ile iş birliği, kripto ekosisteminde kullanıcı dostu çözümler geliştirme eğilimini yansıtıyor. Borsa temelli varlıklar artık doğrudan tüketici harcamalarına yönlendirilebiliyor; bu da kullanıcıları daha entegre ve basit bir deneyimle buluşturuyor.

Diğer taraftan KuCoin Pay, Sri Lanka merkezli blockchain girişimi Ceylon Cash ile de beraber çalışmaya başladı. CeyPay adlı ürün ile yapılan bu entegrasyon sayesinde Sri Lanka’daki kullanıcılar ve işletmeler, kripto ödemeleri doğrudan ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Böylece, küresel ölçekte kripto tabanlı ödeme ağlarının gelişimine katkı sağlanıyor.

Hem KuCoin Pay’in hem de Zypto’nun hedefinde, kripto paraların yatırım dışında doğrudan harcama aracı olarak kullanılması yer alıyor. Benzer iş birliklerinin önümüzdeki dönemde farklı pazarlara yayılması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 68.000 Doları Aştı: Kripto Piyasasında Güçlü Toparlanma

Bitcoin’de 10.00 Satış Modeli Tartışması: Jane Street Davası Sonrası Dalgalanmalar

Sygnum, 100 Milyar Dolarlık Kripto Hazinesi Pazarını Hedefleyen Yönetim Servisini Başlattı

ABD’de Spot Kripto Para ETF’lerine Günlük 700 Milyon Doların Üzerinde Giriş

Bu Kripto Yükselişi Kalıcı Olacak Mı? Bugün Belli Olacak, Buna İyi Bakın

ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda Son Durum 26 Şubat

Pump.fun Ekibi 21 Milyon Dolarlık PUMP Tokenını Kraken’e Aktardı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sygnum, 100 Milyar Dolarlık Kripto Hazinesi Pazarını Hedefleyen Yönetim Servisini Başlattı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de 10.00 Satış Modeli Tartışması: Jane Street Davası Sonrası Dalgalanmalar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 68.000 Doları Aştı: Kripto Piyasasında Güçlü Toparlanma
Kripto Para
Bu Haftaki Jane Street Davasıyla Artık Kripto Para Düşüşleri Bitti Mi?
KRİPTO PARA BORSALARI
AllUnity, İsviçre Frangına Endeksli Stablecoin CHFAU’yu Piyasaya Sundu
STABILCOIN
Son Dakika: Gizem Çözüldü ZachXBT Kripto Para Soruşturmasını Yayınladı
Güvenlik
Bitcoin’da 23 Aylık Döngü Teorisi ve Piyasadaki Son Gelişmeler
BITCOIN (BTC)
Lost your password?