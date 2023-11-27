Blockchain

Son Günlerin Popüler Projesi Blast İçin Dikkat Çeken Eleştiriler: Blast Layer-2 Projesi Değil

Özet

  • Risk sermaye yönetim şirketi Paradigm, Blast ekibini eleştirdi.
  • Paradigm tarafından yatırım alan Blast attığı adımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
  • Kullanıcılara yönelik köprü platformu kurmak ve varlık çekimi için en az üç beklemek eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto piyasasında faaliyet gösteren risk sermayesi şirketi Paradigm, Blast’ın protokol pazarlama stratejisini eleştirdi. Buna göre ekip, girişimin hem mesajlaşma hem de uygulamada çizgileri aştığını iddia etti. Paradigm’in Blast’ın tohum yatırımcılarından biri olması ise bir başka dikkat çeken detay oldu. Ayrıca Blast ekibini eleştiren sadece Paradigm değil.

İçerikler
Paradigm Ekibinden Blast’a Yönelik EleştiriBlast İçin İlk Eleştiri Değil

Paradigm Ekibinden Blast’a Yönelik Eleştiri

Paradigm’in araştırma müdürü Dan Robinson, X üzerinden paylaştığı açıklamada Blast ekibinin Layer-2 ağından önce bir köprü platformu başlatması ve kullanıcıların üç ay boyunca para çekme işlemlerine izin vermeme kararını eleştirdir. Robinson, konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Bunun diğer projeler için kötü bir emsal teşkil ettiğini düşünüyoruz. Pazarlama sürecinde çoğu adım ciddi bir ekibin işini ucuzlattıyor.”

Paradigm ekibinin yaşadığı endişeler konusunda Blast ile temas halinde olduğunu belirten Robinson, süreç boyunca şirketler arasında pek çok anlaşmazlık noktası olduğuna dikkat çekti. Eleştirilere rağmen Robinson, Blast ekibinin Web3’e yönelik harika ürünler inşa etme becerisi kanıtlanmış birinci sınıf geliştiriciler tarafından ortaya konulduğunu da kabul etti. Blast’ın yönetim yapısı ve Paradigm ekibinin girişime karar alma sürecindeki rolü belirsizliğini koruyor:

“Her zaman aynı fikirde olmadığımız güçlü, bağımsız kuruculara yatırım yapıyoruz. Ancak insanların kriptoda en iyi uygulamalar konusunda örnek teşkil etmemiz için bize başvurabileceğini biliyoruz. Bu tür taktikleri onaylamıyoruz ve ekosistemdeki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz.”

Blast İçin İlk Eleştiri Değil

Paradigm, Blast ekosisteminin son lansmanını eleştiren ilk şirket değil. Polygon Labs’in geliştirici ilişkileri mühendisi olan Jarrod Watts, ağın merkezileşmesine yönelik adımlarının önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Bu düşünceye yönelik ayrıca Watts, Blast’ın sadece 3/5 multisig’ten ibaret olduğunu, yani bir saldırganın beş ekip üyesinden üçünün anahtarlarına erişim sağlaması halinde Blast ekosisteminde yer alan sözleşmelerine yatırılan tüm kripto para fonlarının çalabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Watts ayrıca Blast’ın bir Layer-2 ağı olmadığını, sadece kullanıcılardan fon kabul ettiğini ve herhangi bir köprü ya da testnet kullanmadan kullanıcıların fonlarını LIDO gibi protokollere yatırdığını savundu. Ayrıca ekosistem üzerinde para çekme işlevinin olmamasını da eleştirdi.

You Might Also Like

Indexed Finance Hack Saldırısının Yaralarını Sarmaya Başladı: Süreç Nasıl İlerliyor?

Cosmos Hub’ı İkiye Bölen Teklif: Alınan Karar İle Atom Fiyatı Yükselişe Geçti

Güney Kore Merkez Bankası’ndan CBDC Açıklaması! Bunları Bekleyeceğiz

Belçika Hükümetinden Blockchain Önerisi: Süreç Avrupa Birliği’nde Nasıl İlerleyecek?

Merkezi Olmayan Kuruluş Aragon’dan Dikkat Çeken Adım: DAO Ekibi Hukuki Süreç Başlatacak

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Follow:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Bitcoin İçin Dikkat Çeken Yorumlar: Ünlü İsim 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi
Bir Sonraki Yazı Güncel Altcoin Analizi: Ripple İçin Dikkat Çeken Formasyon Yapıları Neler?
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güncel Altcoin Analizi: Ripple İçin Dikkat Çeken Formasyon Yapıları Neler?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin İçin Dikkat Çeken Yorumlar: Ünlü İsim 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi
BITCOIN (BTC)
Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao İçin Hapis Cezası İstemi: Sürece Yönelik Dikkat Çeken Yorumlar
BINANCE
Güncel Altcoin Analizi: Dogecoin Aralık Ayında 0,10 Doları Görebilir mi?
Dogecoin (DOGE)
Lost your password?