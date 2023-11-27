Son Günlerin Popüler Projesi Blast İçin Dikkat Çeken Eleştiriler: Blast Layer-2 Projesi Değil

Kripto piyasasında faaliyet gösteren risk sermayesi şirketi Paradigm, Blast’ın protokol pazarlama stratejisini eleştirdi. Buna göre ekip, girişimin hem mesajlaşma hem de uygulamada çizgileri aştığını iddia etti. Paradigm’in Blast’ın tohum yatırımcılarından biri olması ise bir başka dikkat çeken detay oldu. Ayrıca Blast ekibini eleştiren sadece Paradigm değil.

Paradigm Ekibinden Blast’a Yönelik Eleştiri

Paradigm’in araştırma müdürü Dan Robinson, X üzerinden paylaştığı açıklamada Blast ekibinin Layer-2 ağından önce bir köprü platformu başlatması ve kullanıcıların üç ay boyunca para çekme işlemlerine izin vermeme kararını eleştirdir. Robinson, konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Bunun diğer projeler için kötü bir emsal teşkil ettiğini düşünüyoruz. Pazarlama sürecinde çoğu adım ciddi bir ekibin işini ucuzlattıyor.”

Paradigm ekibinin yaşadığı endişeler konusunda Blast ile temas halinde olduğunu belirten Robinson, süreç boyunca şirketler arasında pek çok anlaşmazlık noktası olduğuna dikkat çekti. Eleştirilere rağmen Robinson, Blast ekibinin Web3’e yönelik harika ürünler inşa etme becerisi kanıtlanmış birinci sınıf geliştiriciler tarafından ortaya konulduğunu da kabul etti. Blast’ın yönetim yapısı ve Paradigm ekibinin girişime karar alma sürecindeki rolü belirsizliğini koruyor:

“Her zaman aynı fikirde olmadığımız güçlü, bağımsız kuruculara yatırım yapıyoruz. Ancak insanların kriptoda en iyi uygulamalar konusunda örnek teşkil etmemiz için bize başvurabileceğini biliyoruz. Bu tür taktikleri onaylamıyoruz ve ekosistemdeki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz.”

Blast İçin İlk Eleştiri Değil

Paradigm, Blast ekosisteminin son lansmanını eleştiren ilk şirket değil. Polygon Labs’in geliştirici ilişkileri mühendisi olan Jarrod Watts, ağın merkezileşmesine yönelik adımlarının önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Bu düşünceye yönelik ayrıca Watts, Blast’ın sadece 3/5 multisig’ten ibaret olduğunu, yani bir saldırganın beş ekip üyesinden üçünün anahtarlarına erişim sağlaması halinde Blast ekosisteminde yer alan sözleşmelerine yatırılan tüm kripto para fonlarının çalabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Watts ayrıca Blast’ın bir Layer-2 ağı olmadığını, sadece kullanıcılardan fon kabul ettiğini ve herhangi bir köprü ya da testnet kullanmadan kullanıcıların fonlarını LIDO gibi protokollere yatırdığını savundu. Ayrıca ekosistem üzerinde para çekme işlevinin olmamasını da eleştirdi.