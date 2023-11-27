Bitcoin İçin Dikkat Çeken Yorumlar: Ünlü İsim 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi

Bitcoin 24 Kasım’da herkesin yakından takip ettiği 38.000 dolar direncini kırmayı başardı ancak boğalar bu gücün üzerinde bir varlık gösteremedi. Bu gelişme, birçok yatırımcının daha yüksek seviyelerden alım yapma konusunda tereddüt yaşandığını ortaya çıkarıyor. Bitcoin haftalık grafikte üst üste ikinci hafta Doji mum çubuğu formasyonu oluşuyor. Bu gelişme ise boğalar ve ayılar arasında yaşanan bir sonraki hareket konusunda kararsızlığa dikkat çekiyor.

Analistlerden Dikkat Çeken Bitcoin Tahmini

Bitcoin son zamanlarda 18 ayın en yüksek seviyesine yakın hareketine devam ederken, kripto borsası BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes yükseliş beklentisini korumaya devam etti. Ünlü isim bir X gönderisinde Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin dolar likiditesini arttığını ve bu gelişmenin Bitcoin fiyatında yükselişi tetikleyebileceğini açıkladı.

Bir başka yükseliş tahmini de Bitcoin fiyat modelleri üzerinden takipçileri ile düşüncelerini paylaşan veren PlanB’den geldi ve X üzerinden paylaştığı bir gönderide Bitcoin’in mevcut seviyelerde uzun süre kalmayacağını iddia etti. Analiste göre, Bitcoin’in 2024 ve 2028 yılları arasında en az 100.000 dolar seviyesine ulaşacak.

Analistler son birkaç günlük süreçte tahminlerinde giderek daha fazla yükselişe geçti ancak yatırımcılar bu konuda dikkatli olmalı çünkü her yükseliş trendinde düzeltme yaşanması kripto piyasasında kaçınılmazdır.

Bitcoin Grafik Analizi

Bitcoin’in Ekim ayından bu yana süren yükselişi 37.980 dolar seviyesinde bir engelle karşılaştı ancak yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak için acele etmeye kararlı. Bu durum da yatırımcıların yükseliş trendinin daha da ilerlemesini beklediğini yansıtıyor.

Aşağı yönde acil destek 20 günlük üssel hareketli ortalamadır ve şimdilerde bu 36.546 dolar seviyesine denk geliyor. Eğer fiyat bu destekten geri dönerse her küçük düzeltmenin satın alındığına işaret edecektir. Bu Bitcoin fiyatının 37.980 doların üzerine çıkma olasılığını artıracaktır.

Bu ihtimal gerçekleşirse, BTC/USDT paritesi 40.000 dolara kadar yükselebilir. Bu seviye de yatırımcılar için güçlü bir engel teşkil edebilir ancak yatırımcılar 38.000 dolar seviyesini aşağı yönde desteğe çevirirse yükseliş 48.000 dolara kadar görülebilir. Ancak fiyat 20 günlük EMA seviyesinin altına düşerse yatırımcıların kar rezervasyonu yapması muhtemel olacaktır.